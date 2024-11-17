Музыкантов Цибульской мобилизовали перед концертом. Реакция ТЦК

16 ноября украинская певица Оля Цибульская сообщила об отмене концерта , который должен был состояться в городе Вараш, из-за мобилизации ее музыкантов. Эта ситуация вызвала значительную реакцию среди общественности и вызвала волну возмущения среди украинцев. В ответ на события представители Ровенского областного ТЦК решили дать разъяснения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на их заявление на официальной странице Facebook.

Реакция ТЦК на задержание музыкантов Цибульской

Согласно официальной информации, двое участников группы были задержаны во время проверки документов. Один из них находился в розыске за уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой не имел никакой регистрации в территориальных центрах комплектования.

"Задержание нарушителей воинского учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции и ТЦК не было", - говорится в сообщении Ривненского областного ТЦК и СП.

На данный момент оба музыканта, которых задержали, уже прошли этап оповещения и находятся на прохождении военно-врачебной комиссии. Эта комиссия определит их способность к службе в армии.

Если они будут признаны годными, то их направят на базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Областной ТЦК призвал медиа пользоваться только достоверными источниками и еще раз подчеркнул важность для мужчин мобилизационного возраста своевременно обновлять свои военные учетные данные.

"Призываем граждан Украины мужского пола мобилизационного возраста к своевременному обновлению учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", - отметили в ТЦК.