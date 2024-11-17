Музикантів Цибульської мобілізували перед концертом. Реакція ТЦК

16 листопада українська співачка Оля Цибульська повідомила про скасування концерту , який мав відбутися в місті Вараш, через мобілізацію її музикантів. Ця ситуація викликала значну реакцію серед громадськості та спричинила хвилю обурення серед українців. У відповідь на події представники Рівненського обласного ТЦК вирішили дати роз'яснення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на їхню заяву на офіційній сторінці у Facebook.

Реакція ТЦК на затримання музикантів Цибульської

Згідно з офіційною інформацією, двох учасників гурту було затримано під час перевірки документів. Один із них перебував у розшуку за ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший не мав жодної реєстрації в територіальних центрах комплектування.

"Затримання порушників військового обліку відбувалося у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції та ТЦК не було", - йдеться у повідомленні Рівненського обласного ТЦК та СП.

На даний момент обидва музиканти, яких затримали, вже пройшли етап оповіщення і знаходяться на проходженні військово-лікарської комісії. Ця комісія визначить їхню здатність до служби в армії.

Якщо вони будуть визнані придатними, то їх направлять на базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних Сил України.

Обласний ТЦК закликав медіа користуватися лише достовірними джерелами та вкотре наголосив на важливості для чоловіків мобілізаційного віку своєчасно оновлювати свої військові облікові дані.

"Закликаємо громадян України чоловічої статі мобілізаційного віку до своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", - наголосили у ТЦК.