Буданов показал артистов, которые собрали рекордную сумму денег для ГУР (фото)

Участники группы "Курган и Agregat" - Евгений Володченко, Амил и Рамил Насировы - после концертного тура по Европе передали на нужды Главного управления разведки Министерства обороны Украины рекордную сумму денег, за что получили личную благодарность от Кирилла Буданова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Буданова, который опубликовал фото с артистами.

"Корифеи слобожанского хип-хопа Амил, Рамил и Евгений из группы "Курган и Agregat" пришли в гости в Главное управление разведки", - подписал фотографии генерал-лейтенант.

Буданов с участниками группы "Курган и Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Украинский военачальник отметил, что "ребята недавно вернулись из большого европейского гастрольного тура, где собрали более 14 миллионов для ГУР".

"Это рекордный гастрольный сбор среди украинских артистов, который "Курган и Agregat" пожертвовали на нужды военной разведки", - подчеркнул Буданов.

Буданов с участниками группы "Курган и Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Глава ГУР также признался, что "искренне рад знакомству с ребятами, творчеством которых наслаждается уже не первый год".

"Большая благодарность Евгению, Рамилю и Амилю за столь мощную поддержку наших бойцов!" - добавил он.

Буданов с участниками группы "Курган и Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Кстати, Володченко в недалеком прошлом - боец спецподразделения "Кракен". И сам Буданов вместе с артистом два года назад имел возможность участвовать в одной из операций ГУР в Харьковской области.

Буданов с участниками группы "Курган и Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Генерал-лейтенант также поблагодарил команду, организовавшую европейский тур "Курган и Agregat", Благотворительный фонд Дианы Подолянчук, а еще "всех людей, кто внес важный вклад в поддержку и укрепление ГУР МО Украины".

"Будем делать оккупантам габели", - резюмировал он.

Буданов с участниками группы "Курган и Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Отметим, что слово "габели" передает идею полного краха, катастрофы, провала или даже смерти. А еще это название одноименной песни группы Курган и Agregat, которую они спели вместе с Дашей Астафьевой.