Павильон "МастерШеф" поврежден в результате атаки РФ: реакция Эктора и фото

Представители шоу прокомментировали ситуацию, а также показали фото последствий, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на их Instagram пишет об этом подробнее.

Павильон "МастерШеф" поврежден

В публикации говорится, что, к счастью, никто из людей не пострадал.

"Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах - преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди - они самая большая ценность. Мы благодарим за это наших воинов Сил противовоздушной обороны!" - отметили создатели шоу.

Они уточнили, что проходила активная подготовка к старту съемок 15-го сезона, и теперь, после обстрела, команда телеканала будет искать лучшие решения, чтобы иметь возможность восстановить все и как можно быстрее вернуться к производству.

"Восстановим, найдем другой способ, применим все упрямство и креатив, но 15-й сезон "МастерШеф" обязательно состоится. Чтобы лучшие таланты и лучшие бренды поднялись "на балкон" зрительской любви! Чтобы страна получила еще одно подтверждение стойкости и силы даже в это время!" - пишут представители канала.

В результате атаки россиян получил разрушения съемочный павильон "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Реакция Эктора Хименеса-Браво

Один из звездных судей программы, кулинар Эктор Хименес-Браво, также отреагировал на произошедшее.

"Для каждого из нас, для нашей команды - это второй дом. В этом месте мы помогаем многим людям воплощать свою мечту в жизнь. Но, друзья, не беспокойтесь. Мы - украинцы, мы все отстроим. Это сделает нас еще сильнее", - написал он. в комментариях под постом.

В результате атаки россиян получил разрушения съемочный павильон "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

К слову, сейчас на СТБ каждую субботу транслируют 14-й сезон "МастерШефа". Телеканал отмечал, что в период полномасштабной войны смог снять уже четыре сезона проекта. Для этого были обустроены два укрытия, а сам павильон оснащен автономными генераторами.

Напомним, что адаптация шоу MasterChef появилась на телеканале СТБ впервые в 2011 году. В рамках программы 20 участников соревнуются, демонстрируя свои кулинарные способности.

Победителю достается денежный приз и право обучаться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Однако сейчас это только денежная выплата, и ранее победительница 13-го сезона Алина Бурик сказала, сколько денег одержала за победу в "МастерШефе".

Судьи проекта "МастерШеф" - Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/masterchefstb)