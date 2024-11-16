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"Вручили повестки". Музыкантов известной певицы мобилизовали перед концертом (видео)

Суббота 16 ноября 2024 17:26
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"Вручили повестки". Музыкантов известной певицы мобилизовали перед концертом (видео) Ольга Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Полина Иваненко

Певица Ольга Цибульская отменила свой концерт в Ровенской области. Она пошла на такой шаг, потому что ее музыкантов мобилизовали

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которым Цыбульская поделилась на своей странице в Instagram.

Музыкантов известной певицы мобилизовали перед концертом - детали

Так, 16 ноября Цибульская должна была выступить в Вараше. Но она отменила концерт.

"Вараш, привет! За несколько часов до концерта я стою на лестнице одного из ваших отелей. Вы, наверное, его узнаете. Без мейкапа, без прически. Потому что концерта сегодня не будет", - сообщила певица.

Оказалось, что на въезде в город ехавших с ней на концерт музыкантов мобилизовали. Поэтому она не сможет выступить и надеется на понимание фанатов.

"Ребят-музыкантов, которые сегодня должны играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама. Но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Поэтому спасибо за понимание, билеты можете вернуть. Эмоции..." - сказала артистка.

Кто именно получил повестки и где находятся музыканты - Цибульская не рассказала.

К слову, ранее стало известно, что известный певец Антон Слепаков вступил в ВСУ.

Кроме того, недавно звезда "Дизель Шоу" рассекретил, чем занимается в ВСУ.

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