"Вручили повестки". Музыкантов известной певицы мобилизовали перед концертом (видео)

Певица Ольга Цибульская отменила свой концерт в Ровенской области. Она пошла на такой шаг, потому что ее музыкантов мобилизовали

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которым Цыбульская поделилась на своей странице в Instagram .

Музыкантов известной певицы мобилизовали перед концертом - детали

Так, 16 ноября Цибульская должна была выступить в Вараше. Но она отменила концерт.

"Вараш, привет! За несколько часов до концерта я стою на лестнице одного из ваших отелей. Вы, наверное, его узнаете. Без мейкапа, без прически. Потому что концерта сегодня не будет", - сообщила певица.

Оказалось, что на въезде в город ехавших с ней на концерт музыкантов мобилизовали. Поэтому она не сможет выступить и надеется на понимание фанатов.

"Ребят-музыкантов, которые сегодня должны играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама. Но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Поэтому спасибо за понимание, билеты можете вернуть. Эмоции..." - сказала артистка.

Кто именно получил повестки и где находятся музыканты - Цибульская не рассказала.