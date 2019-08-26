Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір: що відомо

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принцу Гаррі останнім часом чимало дісталося від громадськості

Меган Маркл і принцу Гаррі необхідно зробити непростий вибір і визначитися з тією роллю, яку вони повинні будуть грати в майбутньому. Зараз герцоги Сассекські знаходяться на роздоріжжі - вони більше не можуть бути і знаменитостями, і державними службовцями одночасно, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Так, остання ситуація з приватними перельотами під час відпочинку на Ібіці і Ніцці на віллі Елтона Джона показала, що Меган і Гаррі більше схиляються до того, щоб залишатися зірками, що мають право на подібні витівки.

Письменниця і королівський експерт Анжела Левін каже, що пара повинна вибирати між тим, щоб бути знаменитостями або членами королівської сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

"Тип королівської ролі, яку Меган і Гаррі хочуть виконувати, здається все більш заплутаним: слухняні державні службовці або друзі знаменитостей?" - говорить експерт.

Анжела Левін провела 15 місяців, супроводжуючи принца Гаррі. Вона розповіла, що для Гаррі роль члена королівської сім'ї ніколи не була простою.

Одного разу принц сказав їй: "Якщо ви народилися в (королівської сім'ї), як ми, я думаю, це нормально відчувати, що ви іноді цього б не хотіли", - розповідає письменниця.

Гаррі завжди пригнічувало те, що він прославився не завдяки своїм старанням і таланту, а просто тому, що народився в особливій сім'ї.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Експерт стверджує, що Гаррі і Меган зараз потрібно зробити ставку на сім'ю і присвятити себе благодійності, забувши на час про приватні потреби і примхи.

"Вони обидва є амбітними, пристрасними філантропами. Зараз їх завдання полягає в тому, щоб використовувати свою роль для внесення змін, не намагаючись ними скористатися", - каже Анжела Левін.

Варто відзначити, що прямого спадкоємця Британського престолу принца Вільяма ситуація зі скандальними родичами, які виходять не лише за межі всіляких королівських протоколів, але і просто за рамки суспільної пристойності, також сильно засмучує.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.