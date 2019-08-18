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Відверто кажучи, це лицемірно: Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні

STYLERПерсони    18.08.2019 - 15:55
Відверто кажучи, це лицемірно: Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекские влипли в гучний скандал

Меган Маркл і принц Гаррі, які публічно виступають за охорону природи, дозволяють собі користуватися приватними літаками, які викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. Про це інформує The Sun.

Напередодні Меган і Гаррі знову скористалися приватним літаком і сіли в Mercedes з тонованими вікнами, а після - в супроводі охорони вирушили в приватну віллу, розташовану на березі моря.

Відверто кажучи, це лицемірно: Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехніМеган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Спочатку повідомлялося, що вони відвідали іспанський курорт на самому початку серпня, коли Меган святкувала свій день народження. Але тепер повідомляється, що сімейство вилетіло на острів трохи пізніше і повернулося з Ібіци 14-го числа. Другий за 48 годин політ Сассексів ще більше розлютив захисників навколишнього середовища.

Колишній охоронець принцеси Діани Кен Уорф сказав: "Відверто кажучи, це лицемірно. Гаррі не може проповідувати про катастрофічні ефекти зміни клімату, одночасно катаючись по світу на приватному літаку".

До речі, колишні армійські товариші принца Гаррі були неприємно здивовані тим впливом, який має на нього дружина. Товариші по службі герцога Сассекського по Афганістану були вражені тим, що колись брутал і пияка Гаррі тепер балує себе дорогим педикюром і сеансами масажу.

Також ми писали, що на Вімблдоні герцогиня Сассекська попала в гучний скандал, пов'язаний із забороною оточуючих її фотографувати під час турніру. Таке "табу" викликало в місцевій пресі широку хвилю критики.

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