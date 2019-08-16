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Маркл і Гаррі остаточно посварилися з Кейт і Вільямом: що сталося

STYLERПерсони    16.08.2019 - 23:23
Маркл і Гаррі остаточно посварилися з Кейт і Вільямом: що сталося
Колаж: РБК-Україна

Між герцогами Сассекськими і Кембриджськими знову пробігла чорна кішка

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі вже скоро відправляться в поїздку в Шотландію, де в замку Балморал розділять разом з королевою Єлизаветою II її відпустку. Але цей довгоочікуваний візит вже викликає ряд питань, які можуть говорити про наростання суперечки між сімейством герцогів Сассексбких і Кембриджських. Про це пише західний таблоїд Fox News.

Варто відзначити, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вже перенесли свою відпустку на більш пізній час - вони відправляться туди після Меган Маркл і принц Гаррі.

Маркл і Гаррі остаточно посварилися з Кейт і Вільямом: що сталося

Шотландська резиденція Єлизавети II замок Балморал (фото: thousandwonders.net)

Тепер же стало відомо, що герцоги Кембриджські і Сассекські під час перебування в Шотландії будуть проживати в різних будинках.

Кейт і Вільям оселяться в затишному віддаленому від Балморала котеджі під назвою "Тамнагар" (англ. Tam-na-Ghar). У цьому будиночку вони часто проводили час ще в період початку своїх стосунків.

А Меган і Гаррі розділять разом з королевою її літню резиденцію - замок Балморал.

Маркл і Гаррі остаточно посварилися з Кейт і Вільямом: що сталося

Котедж Tam-na-Ghar (фото: teatimewiththecambridges.com)

Чутки про напруженням між двома братами постійно ходять з тих пір, як Гаррі почав зустрічатися з тоді ще американською актрисою Меган Маркл. Вони нібито посварилися після того, як Вільям висловив стурбованість тим, що відносини Гаррі з Меган розвиваються дуже швидко.

Маркл і Гаррі остаточно посварилися з Кейт і Вільямом: що сталося

Меган, Гаррі, Вільям і Кейт (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Зазначимо, що покійна принцеса Діана відчайдушно ненавиділа Балморал через сиру погоду і всюдисущих мошок.

До речі, в мережі розкопали архівне фото, на якому Меган Маркл "позує" з Кейт Міддлтон в 2014 році, за два роки до знайомства з принцом Гаррі.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть стати власниками нового титулу під час свого візиту до Шотландії. Після того, як вони перетнуть кордон автономії, їх не будуть називати герцогом і герцогинею Сассекськими.

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