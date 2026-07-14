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Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев

07:51 14.07.2026 Вт
1 мин
Пострадали сразу несколько локаций в двух районах столицы
aimg Екатерина Коваль
Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев (telegram.me/dsns_telegram)
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В результате ночной атаки на Киев пожары вспыхнули в Голосеевском и Дарницком районах. Пострадало также здание школы-интерната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Где произошли пожары

В Голосеевском районе из-за попадания загорелось складское помещение - пожар уже был ликвидирован.

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили, огонь также был потушен.

Что с другими локациями

На одной из локаций обнаружили воронку от удара, повреждены окна главного корпуса и вспомогательное здание одной из школ-интернатов.

Фото: последствия обстрела баллистическими ракетами в ночь на 14 июля (telegram.me/dsns_telegram)

Еще по двум адресам зафиксировали падение обломков - во дворе жилого дома и частного дома. Пожара там не было.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, это уже не первая атака на Киев баллистикой за последнюю неделю. Ночью 14 июля город уже атаковали ракетами, а до этого, 11 июля, россияне также избивали по столице баллистику еще до объявления тревоги. Впервые подобная ситуация произошла в ночь на 8 июля.

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