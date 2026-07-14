Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев

В результате ночной атаки на Киев пожары вспыхнули в Голосеевском и Дарницком районах. Пострадало также здание школы-интерната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Где произошли пожары

В Голосеевском районе из-за попадания загорелось складское помещение - пожар уже был ликвидирован.

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили, огонь также был потушен.

Что с другими локациями

На одной из локаций обнаружили воронку от удара, повреждены окна главного корпуса и вспомогательное здание одной из школ-интернатов.

Фото: последствия обстрела баллистическими ракетами в ночь на 14 июля (telegram.me/dsns_telegram)

Еще по двум адресам зафиксировали падение обломков - во дворе жилого дома и частного дома. Пожара там не было.

Жертв и пострадавших нет.