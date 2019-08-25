Меган Маркл і принц Гаррі хочуть повернути любов громадськості: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекські вирішили відновити репутацію

Меган Маркл і принц Гаррі, яких не так давно викрили у брехні, хочуть відновити репутацію і повернути любов громадськості. Для цього королівська пара вирішила найняти нового секретаря.

Герцогиню Сассекську все частіше звинувачують в самозакоханості і марнотратстві, а принц Гаррі здається більш дратівливим і похмурим, ніж раніше. Щоб врятувати репутацію, було прийнято рішення найняти на роботу високопоставленого дипломата Фіону Макілвэм.

За словами інсайдерів, у британки, дійсно, вражаюча кар'єра: вже у віці 35 років вона була призначена послом Великобританії в Албанії в 2009 році, під час наростаючої громадської кризи. Кажуть, що тоді вона миттєво завоювала повагу місцевих політиків.

Фіона Макілвэм нещодавно закінчила курс стратегічного лідерства в Королівському коледжі в Лондоні і, найімовірніше, їй вдасться справити позитивний вплив на королівську пару.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Нагадаємо, що Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні. Вони публічно виступають за охорону природи, дозволяють собі користуватися приватними літаками, які викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.

Єлизавета II встановила нову заборону та принизила Меган Маркл.Тепер герцогині Сассекській не дозволено носити джинси.