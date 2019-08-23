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Шкодять сім'ї: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі виходить за всі рамки

STYLERПерсони    23.08.2019 - 19:36
Шкодять сім'ї: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі виходить за всі рамки
Принци Вільям і Гаррі з дружинами Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Принц Вільям турбується за майбутнє Британської королівської сім'ї

Меган Маркл і принц Гаррі своєї недавньої витівкою з приватними перельотами між Ібіцею і Ніццою здивували не тільки весь світ - члени його сім'ї турбуються, як це позначиться на репутації королівської сім'ї. Особливо цим питанням стурбований безпосередній спадкоємець британського престолу принц Вільям, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Королівський експерт і журналіст Інгрід Сьюард вважає, що останній інцидент, а також багато інших порушень протоколу з боку герцога і герцогині Сассекської можуть турбувати принца Вільяма.

Шкодять сім'ї: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі виходить за всі рамки

Принци Гаррі та Вільям з дружинами Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: royal.gov.uk)

"Я думаю, це може трохи турбувати Вільяма, тому що він може бачити, що Гаррі і Меган роблять щось, що завдає шкоди справам монархії в цілому", - розповіла експерт.

Так, Меган Маркл і принц Гаррі, які позиціонують себе, як персони, що турбуються про зміни клімату на планеті, за 11 днів здійснили чотири перельоти на приватному літаку. Експерти підрахували, що вуглецевий слід від польотів склав більше трьох тонн. Крім того, оренда приватного літака оцінюється в 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Шкодять сім'ї: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі виходить за всі рамки

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Варто відзначити, що перші чутки про розрив між завжди дружними братами поповзли після початку стосунків Меган і Гаррі. Подейкують, що Вільям порадив Гаррі "не квапити події".

А не так давно стало відомо, що герцоги Сассекські вийшли з Королівського фонду - благодійної організації, в якій працювали разом з Кембріджами.

Крім того, літня відпустка Британської королівської сім'ї цьогоріч вийшла досить скандальною. Так, нова хвиля чуток про сварку між Кембріджами і Сассексами спалахнула після того, як стало відомо, що вони вирушать в Шотландію в різний час, а також будуть жити в різних будинках.

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