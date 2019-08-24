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Єлизавета II проти: королева заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган Маркл

STYLERПерсони    24.08.2019 - 17:58
Єлизавета II проти: королева заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Єлизавета II заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева встановила свої правила і хоче, щоб їх дотримувалися

Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II. Про те, як плануються діти в королівській родині, розповів експерт.

На даний момент безліч букмекерів ставлять на те, що в наступному році і Кейт Міддлтон і Меган Маркл оголосять про свої вагітності. Однак експерт стверджує, що таке навряд чи можливо за наявності протоколу.

Єлизавета II проти: королева заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган МарклКейт Міддлтон і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

В документі зазначено, як повинні анонсуватися важливі дати в сім'ї монархів. Це означає, що одна урочиста подія не повинна затьмарювати інше. При цьому дотримується порядок старшинства.

Оскільки Меган Маркл відносно недавно народила дитину, то наступна буде за Кейт Міддлтон. Хоча експерт Кеті Ніколл нагадує, як Маркл досить часто порушує правила і цього разу може статися так само.

До речі, в мережі розкопали архівне фото, на якому Меган Маркл "позує" з Кейт Міддлтон в 2014 році, за два роки до знайомства з Гаррі.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть стати власниками нового титулу під час свого візиту до Шотландії. Після того, як вони перетнуть кордон автономії, їх не будуть називати герцогом і герцогинею Сасекськими.

Відверто кажучи, це лицемірно: Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні Єлизавета II встановила нову заборону та принизила Меган Маркл: що сталося
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