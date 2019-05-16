Меган Маркл вибачилася перед екс-подругами: що сталося

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл відправила дівчатам послання

Меган Маркл надіслала своїм колишнім подругам зі старшої школи зворушливий лист, у якому вибачилася за те, що не змогла побувати на зустрічі однокласників, приуроченій 20-річчю закінчення школи. Про це повідомляє Daily Mail.

Справа в тому, що у герцогині була на це дійсно поважна причина. Зустріч випускниць її католицької школи для дівчаток в Лос-Анджелесі відбулася за день до того, як герцогиня народила свого первістка.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

37-річна Меган Маркл відправила конверт з поміткою "Кенсінгтонський палац" у якому вибачилася, що не може прийти на возз'єднання класу .

Зазначимо, що на зустріч однокласників прийшли 37 жінок, які закінчили школу Непорочного Серця у 1999 році.

Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (фото: dailymail.co.uk)

Одна з екс-подруг розповіла, що вони щиро раді народженню принца Арчі.

"Вся група була дуже схвильована тим, що вона народила першого британсько-американського принца, це було головною темою зустрічі", - розповіла однокласниця Меган.

Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (зустріч однокласниць Меган, фото: dailymail.co.uk)

А інша подруга висловила надію на те, що Меган відвідає зустріч, приурочену до 25-річчя.

"Сподіваюся, вона зможе прийти на 25-річне возз'єднання, і приведе з собою Гаррі і Арчі", - розповіла дівчина.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

До речі, Меган Маркл стала неприємним спогадом для свого колишнього чоловіка Тревора Енгельсона, і його нова кохана мріє, щоб він якомога швидше забув про герцогиню Сассекську.

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішою дами в королівській сім'ї.

Ми також повідомляли, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл.