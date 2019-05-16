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Хочу, щоб він її забув: Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію

STYLERЖиття    16.05.2019 - 14:00
Хочу, щоб він її забув: Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію
Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл зробила боляче близькій людині, а потім відвернулася від нього

Меган Маркл стала неприємним спогадом для свого колишнього чоловіка Тревора Энгельсона і його нова кохана мріє, щоб він якомога швидше забув про герцогиню Сассекську. Про це пише видання The Sun.

Меган Маркл познайомилася з Тревором Энгельсоном в 2004 році. Вона в той час була кіноактрисою, а він відомим кінопродюсером. Між ними спалахнув роман, який тривав багато років. Після семи років спільного життя вони вирішили одружитися і влаштували в 2011 році невелику пляжну вечірку на Ямайці.

Хочу, щоб він її забув: Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію

Меган Маркл і Тревор Енгельсон (Getty Images)

Однак через два роки, у 2013 році, пара розійшлася і в якості пояснень назвала "непримиренні розбіжності". Всього їх стосунки тривали понад 9 років. Як розповіли друзі з близького оточення пари, Меган Маркл насправді раптово покинула Энгельсона і повернула йому обручку.

Також вони повідомили, що після того, як Маркл прославилася завдяки серіалу "Форс-мажори", Енгельсон відчував себе так, як ніби став порошинкою, яка застрягла в її туфлях. Після розлучення вони припинили спілкування і навіть перестали розмовляти один з одним.

Вже через три роки після розлучення, в 2016 році Меган Маркл почала зустрічатися з принцом Гаррі і в 2018 році вони одружилися.

Хочу, щоб він її забув: Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію

Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд (Getty Images)

А зовсім недавно Тревор Енгельсон офіційно зареєстрував шлюб з Трейсі Курланд. Стосунки тривали всього 18 місяців, але як розповіли в оточенні пари, вони відразу виглядали так, як ніби відбулася зустріч споріднених душ. До зустрічі з Трейсі колишній чоловік Маркл перебував у страшній депресії.

Близька подруга Курланд розповіла, що нова любов у житті Тревора Энгельсона зіграла ключову роль у тому, щоб він зміг оговтатися після розлучення з Меган Маркл.

Трейсі Курланд стала для Энгельсона ковтком живого повітря і 31-річна жінка готова зробити все заради того, щоб продюсер забув про колишню дружину.

Хочу, щоб він її забув: Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію

Колишній чоловік Меган Маркл одружився на своїй подрузі (фото: instagram.com/jesslacher)

"Ім'я Меган ніколи не спливає в розмові, коли вони знаходяться в компанії друзів, і у всіх нас виникає відчуття, що нікого не турбує, що відбувається в житті Маркл. Трейсі дуже вдумлива і чутлива людина і їй виявилося під силу впоратися з тим багажем, який залишився у Тревора після Маркл. Я думаю, що Трейсі не хвилює минуле Тревора, однак вона хоче, аби він залишив цю історію і перестав про неї згадувати. Вона хоче, щоб Тревор забув назавжди про герцогиню Сассекську", - розповіла близька подруга Трейсі Курланд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній чоловік Меган Маркл знову одружився.

А також розповідали про те, що королева Єлизавета приготувала для Меган Маркл і принца Гаррі нове житло.

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