Меган Маркл извинилась перед экс-подругами: что произошло

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл отправила девушкам послание

Меган Маркл написала своим бывшим подругам из старшей школы трогательное письмо, в котором извинилась за то, что не смогла побывать на встрече одноклассников, приуроченной 20-летию окончания школы. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что у герцогини была на это действительно уважительная причина. Встреча выпускниц ее католической школы для девочек в Лос-Анджелесе состоялась за день до того, как герцогиня родила своего первенца.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

37-летняя Меган Маркл отправила конверт с пометкой "Кенсингтонский дворец" в ктором извинилась, что не может прийти на воссоединение класса .

Отметим, что на встречу одноклассников пришли 37 женщин, окончивших школу Непорочного Сердца в 1999 году.

Меган Маркл попросила прощения у бывших подруг (фото: dailymail.co.uk)

Одна из экс-подруг рассказала, что они искренне рады рождению принца Арчи.

"Вся группа была очень взволнована тем, что она родила первого британско-американского принца, это было главной темой встречи", - рассказала одноклассница Меган.

Меган Маркл попросила прощения у бывших подруг (встреча одноклассниц Меган, фото: dailymail.co.uk)

А другая подруга выразила надежду на то, что Меган посетит встречу, приуроченную к 25-летию.

"Надеюсь, она сможет прийти на 25-летнее воссоединение, и приведет с собой Гарри и Арчи", - рассказала девушка.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

К слову, Меган Маркл стала неприятным воспоминанием для своего бывшего мужа Тревора Энгельсона, и его новая возлюбленная мечтает, чтобы он как можно скорее забыл о герцогине Сассекской.

Напомним, что главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

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