Меган Маркл народила дитину: усі подробиці

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл стала щасливою мамою

Меган Маркл народила сина. Довгоочікуване поповнення в королівській родині відбулося у понеділок, 6 травня. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Відомо, що пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні. Під час появи на світ поруч з Меган був її чоловік 34-річний принц Гаррі.

Син Меган Маркл і принца Гаррі, який народився з вагою 3.260 кг стане сьомим в черзі на королівський престол.

Раніше повідомлялося, що ще 26 квітня біля Фрогмор-хауса помітили машину "швидкої" допомоги, а над королівською резиденцією літав вертоліт. Але пізніше медики спростували цю інформацію, сказавши, що це була "навчальна тривога".

А 6 травня всі світові ЗМІ облетіла новина про те, що Меган Маркл відправилася в лікарню, бо у неї почалися перейми. Незабаром на офіційній сторінці герцогів в Instagram з'явилося повідомлення, що в їх сім'ї народився первісток.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Відомо, що у Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик, хоча раніше пара заявила, що перший час буде тримати народження малюка в таємниці.

Але, тим не менш, герцогиня нещодавно сказала, що хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

В офіційному акаунті в Instagram герцога і герцогині Сассекської з'явилася інформація про народження хлопчика. У повідомленні сказано, що мама і новонароджений малюк почувають себе добре і більш детальна інформація з'явиться найближчим часом.

Скріншот поста (instagram.com/sussexroyal)

Шанувальники королівської пари по всьому світу радіють, вітаючи появу первістка герцогів на світ. Вони залишають безліч коментарів у соцмережах:

"Вітаємо! З нетерпінням чекаємо на перші фото малюка!"

"Я перехвилювалася не менше, ніж Меган!"

"Вітаємо! Неймовірна новина!"

"Це найкраща новина за минулий рік!"

"Здоров'я малюку!"

Скоріше б побачити його фото!"

До речі, раніше повідомлялося, що після того, як Меган і Гаррі освояться з роллю батьків, їх можуть відправити в Африку на довгих три роки.

Шанувальники герцогів Сассекських у всьому світі радіють, вітаючи королівського первістка.