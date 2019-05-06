ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл народила дитину: усі подробиці

STYLERПерсони    06.05.2019 - 16:51
Меган Маркл народила дитину: усі подробиці
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл стала щасливою мамою

Меган Маркл народила сина. Довгоочікуване поповнення в королівській родині відбулося у понеділок, 6 травня. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Відомо, що пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні. Під час появи на світ поруч з Меган був її чоловік 34-річний принц Гаррі.

Син Меган Маркл і принца Гаррі, який народився з вагою 3.260 кг стане сьомим в черзі на королівський престол.

Раніше повідомлялося, що ще 26 квітня біля Фрогмор-хауса помітили машину "швидкої" допомоги, а над королівською резиденцією літав вертоліт. Але пізніше медики спростували цю інформацію, сказавши, що це була "навчальна тривога".

А 6 травня всі світові ЗМІ облетіла новина про те, що Меган Маркл відправилася в лікарню, бо у неї почалися перейми. Незабаром на офіційній сторінці герцогів в Instagram з'явилося повідомлення, що в їх сім'ї народився первісток.

Меган Маркл народила дитину: усі подробиці

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Відомо, що у Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик, хоча раніше пара заявила, що перший час буде тримати народження малюка в таємниці.

Але, тим не менш, герцогиня нещодавно сказала, що хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

Меган Маркл народила дитину: усі подробиці

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

В офіційному акаунті в Instagram герцога і герцогині Сассекської з'явилася інформація про народження хлопчика. У повідомленні сказано, що мама і новонароджений малюк почувають себе добре і більш детальна інформація з'явиться найближчим часом.

Меган Маркл народила дитину: усі подробиці

Скріншот поста (instagram.com/sussexroyal)

Шанувальники королівської пари по всьому світу радіють, вітаючи появу первістка герцогів на світ. Вони залишають безліч коментарів у соцмережах:

  • "Вітаємо! З нетерпінням чекаємо на перші фото малюка!"
  • "Я перехвилювалася не менше, ніж Меган!"
  • "Вітаємо! Неймовірна новина!"
  • "Це найкраща новина за минулий рік!"
  • "Здоров'я малюку!"
  • Скоріше б побачити його фото!"

До речі, раніше повідомлялося, що після того, як Меган і Гаррі освояться з роллю батьків, їх можуть відправити в Африку на довгих три роки.

Шанувальники герцогів Сассекських у всьому світі радіють, вітаючи королівського первістка.

Винна Меган? Принци Гаррі та Вільям стали чужими (фотофакт) Топ-5 причин, чому дитина Меган Маркл і принца Гаррі увійде в історію
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся