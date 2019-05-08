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Меган Маркл і принц Гаррі оголосили ім'я свого первістка (фото)

STYLERПерсони    08.05.2019 - 19:37
Меган Маркл і принц Гаррі оголосили ім'я свого первістка (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Сина герцогів Сассекських відвідала королева Британії Єлизавета II та принц Чарльз

Меган Маркл і принц Гаррі дали ім'я своєму первістку, який народився на світ два дні тому - 6 травня. Дитину, яка вже отримала титул лорда Маунтбеттен-Віндзор, молоді батьки назвали Арчі. Про це повідомляється на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram в середу, 8 травня.

Сьогодні малюка вперше публічно показали світу. Кадри були зроблені після прибуття до резиденції у Віндзорі.

Повідомлення в мережі про ім'я дитини також супроводжується фото.

Меган Маркл і принц Гаррі оголосили ім'я свого первістка (фото)

Фото: instagram.com/sussexroyal

На ньому королева Єлизавета II разом із герцогом Единбурзьким принцом Чарльзом, і молодим батьком - принцом Гаррі - дивляться на новонародженого, якого тримає на руках Меган.

Повідомляється, що повне ім'я дитини - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

Меган Маркл і принц Гаррі оголосили ім'я свого первістка (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі показали дитину (фото: twitter.com/PA)

Додамо, що користувач мережі у коментарях до знімка та повідомлення про вибір імені сину Меган і Гаррі купають молодих батьків у компліментах і бажають їх первістку рости здоровим і щасливим.

Меган Маркл і принц Гаррі оголосили ім'я свого первістка (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі показали дитину (фото: twitter.com/PA)

Як повідомлялося раніше, принц Гаррі незабаром після народження малюка давав прес-конференцію, розповідаючи, як він неймовірно щасливий.

Також ми писали про те, що дитину Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що він може повторить її долю.

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