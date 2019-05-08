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Це завжди страшно: Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл

STYLERПерсони    08.05.2019 - 14:34
Це завжди страшно: Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл
Колаж РБК-Україна

Кейт Міддтон прокоментувала народження дитини Меган Маркл

Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл про те, що народження дитини - це завжди важко, побажавши їй разом з тим удачі. Про це повідомляє інформаційний портал Fox News.

Міддлтон та Вільям є батьками принца Джорджа, якому 5 років, принцеси Шарлотти (4 роки) і однорічного принца Луї, причому останні двоє дітей народилися навесні, як і дитина Меган.

Це завжди страшно: Кейт Міддлтон застерегла Меган МарклМеган Маркл (Фото: vox.com)

Вільям заявив, що він дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком та його батьками найближчим часом. "Я радий вітати свого брата у "суспільстві позбавлених сну", - жартівливо зазначив він.

До речі, в понеділок герцоги Сассекські оголосили про народження дитини в Instagram з короткою заявою про те, що це - хлопчик. "Ми раді оголосити, що їх королівські високості герцог і герцогиня Сассекські вітали свого первістка рано вранці 6 травня 2019 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл.

Раніше дитину Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що він може повторити її долю.

Ми повідомляли про те, що відомо про сина Меган Маркл та який титул він отримав при народженні.

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