Медведчук програв суд і не зможе заборонити книжку про Стуса: "кіт Марченко дарма в церкву ходив"

Що це значить - читайте у нашому матеріалі нижче.

Медведчук програв

19 березня Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.

Про це сам Кіпіані повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Слава Україні! Ми виграли справу", - написав він.

Медведчук програв суд Кіпіані (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Також це рішення прокоментував Андрій Смолій.

"Судове рішення виграли. Медведчук більше не зможе заборонити книжку про Стуса. Не зможе стулити рота правді. Стус має право на правду", - написав він у Facebook.

"Тобто, Медведчук просто попіарив вашу книгу і лише допоміг з продажами?" - прокоментував пост Кіпіані журналіст Денис Казанський.

Реакції Медведчука і Ко на рішення суду поки що немає. Але дехто передбачає, що з його боку "буде ще касація та ЄСПЛ, але шанси того, що це призведе до заборони книги доволі мізерні".

Цікаво також і те, що адвокат Медведчука Кириленко не прибув на засідання, бо "мав якісь справи як депутат Київради від ОПЗЖ". А тому колегія суддів вирішила проводити засідання без представника позивача, оскільки він був належно повідомлений про дату суду.

Чому книгу взагалі заборонили?

У жовтні минулого року Дарницький районний суд зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" видалити з твору інформацію про Медведчука.

Більше того, суд заборонив до продажу друкованого тиражу, в якому порушуються "немайнові права" народного депутата.

"Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є брехнею. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - писав тоді Кіпіані.

Але заборона на книгу офіційно так і не почала діяти, так як рішення мало набути чинності лише після апеляції. Хоча багато книгарень все ж перестали продавати книгу.

До слова, історія довкола заборони "Справи Василя Стуса" спричинила так званий ефект Стрейзанд (українці це явище вже називають "ефектом Медведчука"), який виражається в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

Адже загалом у продажу було близько 20 тис. примірників "Справи Василя Стуса" і усі їх розкупили за лічені хвилини. Більше того, видавці вже анонсували друк додаткових примірників книги.

Реакція мережі на рішення суду

Це добрий знак

Так! Маємо право на правду і ми, громадяни України

Вітаю! Навіть трохи шкода, що ця епопея позаду...

Яку наступну книжку даємо ОПЗЖ на розкрутку?

Я думаю, він від усвідомлення цього факту рве на собі рештки пересадженого волосся

Варто готувати зустрічний позов проти Медведчука

Кіт Оксани Марченко дарма в церкву ходив. Вітаю!

Вітаю з перемогою здорового глузду!

Ви дали приклад всім нам, як треба боротися за правду, за честь, за Україну!

Катюзі - по заслузі

Додамо, що 40 років тому Василь Стус в своєму останньому слові сказав, що він завжди буде по стороні Ісуса, а його хулителі - по стороні диявола.