Хворий кіт Оксани Марченко вилікувався і почав ходити до церкви (відео)

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко розповіла про одужання кота по кличці Кокос, який місяць тому потрапив до лікарні у важкому стані . Також домашній улюбленець ведучої почав відвідувати разом зі своєю господинею церкву.

47-річна телезірка показала, як кіт, який одужав після важкої хвороби та серцевого нападу, прогулюється біля іконостасів в їх домашній церкві.

Оксана зазначила, що тварина тривалий час лікувалася, після "виписки" з лікарні їй доводилося ставити уколи та давати таблетки. Кокос волів відсипатися і не хотів нікуди виходити з ванної, як би його не звали.

Але ось раптово кіт самостійно і без запрошення відправився за Марченко на ранкову молитву.

"Він піднявся в домашню церкву... Звичайно, ще з голеними лапками та пузом, схожий на циркового пуделя або зайця на мисливських натюрмортах, але тепер я за нього спокійна! Нявкає, каже мені, щоб я починала молитися... що ж, всяке дихання хай хвалить Господа", - написала Марченко.

Відео: Оксана Марченко показала свого кота в домашній церкві

Як церква ставиться до котів-прихожан

Треба сказати, що жодної офіційної заборони на те, щоб входити в православний храм з будь-якими тваринами немає.

Але на практиці у священиків щодо цього різні думки. Деякі виступають проти того, щоб пускати звірів до церкви не лише з етичних міркувань, але і тому, що в давнину тварин було заведено ділити на "чистих" (до них, зокрема, відносили котів) і "нечистих" (наприклад - собак).

До речі, в церквах часто використовували кішок заради боротьби з гризунами, і не тому, що вони краще собак, а просто з практичних міркувань.