Суд заборонив згадувати Медведчука в книзі про Стуса: Україна 21-го століття

Ім'я Медведчука заборонили згадувати в книзі Справа Василя Стуса (колаж: РБК-Україна)

У суді заборонили згадувати про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука

Рішенням Дарницького районного суду Києва автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані зобов'язаний видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука. Також в суді заборонили до продажу друкованого тиражу, в якому порушуються "немайнові права" Медведчука. Обурення рішенням суду висловив сам автор книги, а також відомий активіст Олександр Іванов.

У своєму Facebook Вахтанг Кіпіані пише, що тепер йому заборонено згадувати ім'я Медведчука "всує".

"Ім'ям України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є брехнею. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - написав Кіпіані, прикріпивши рішення суду.

Рішення суду по книзі "Справа Василя Стуса" (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Засновник організації "Переходь на українську" також виступив з критикою цензури.

"Суд заборонив згадувати Медведчука у книзі "Справа Василя Стуса". Нереалізований тираж заборонений до продажу. Це - цензура в незалежній Україні у 21 столітті", - написав Олександр Іванов.

Мирний мітинг біля будівлі суду (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Так, суд зобов'язав Кіпіані, ТОВ "Віват" видалити з книги "Справа Василя Стуса" інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ "Віват" поширювати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука. Зокрема, суд визнав недостовірними й такими, що порушують особисті немайнові права Медведчука, кілька фраз з книги.

Суд також заборонив поширювати інформацію, пов'язану з книгою, в ЗМІ, на радіо, телебаченні та в інтернеті, а також використовувати інформацію, що міститься в конкретних розділах книги та дозволяє ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа твору.

Суддя постановила стягнути з Кіпіані та ТОВ "Віват" на користь Медведчука судовий збір за 768,4 гривні з кожного.

Нагадаємо, що раніше дружина Медведчука стала власницею будівельної фірми в Москві.

Раніше журналісти "Схем" розповідали, що нафтопереробні компанії сімейства постачають нафтопродукти в Крим, а також у США через швейцарську фірму-посередника.