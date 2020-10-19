5 пісень на слова Василя Стуса: слухайте, поки їх не заборонили

Книгу про Василя Стуса заборонили в Україні через Віктора Медведчука (колаж РБК-Україна)

У зв'язку зі скандалом навколо заборони книги про Василя Стуса ми пропонуємо вам послухати кращі пісні на слова великого поета і дисидента

19 жовтня Дарницький районний суд Києва заборонив продаж книги "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" Вахтанга Кіпіані. Своє рішення "служителі Феміди" пояснили тим, що у книзі порушуються "немайнові права" Віктора Медведчука. Останній, нагадаємо, був адвокатом незаконно засудженого радянською владою поета і дисидента Василя Стуса.

На фоні усієї цієї, м'яко кажучи, дивної та ганебної судової історії, Styler підготував для вас 5 музичних композицій, в основу яких покладено актуальні і нетлінні тексти одного із найактивніших представників руху шістдесятників, який завжди боровся за збереження і розвиток української культури.

Фіолет - "Напевне, так і треба"

Фіолет написали пісню на текст "Напевне, так і треба"

The Frunk - "Пам'яті Василя Стуса"

У словах до композиції поєднані два вірші зі збірки "Палімпсести".

The Frunk віддали шану Василю Стусу шикарною піснею

паліндром - "не дожив"

Це саундтрек до документальної стрічки "Ваш Василь", що розповідає про життя і боротьбу поета. В пісні використані слова з його вірша "Ще й до жнив не дожив".

Ця пісня стала саундтреком до фільму про Стуса

Марія Бурмака - "Верни до мене, пам'яте моя"

Цю пісню на слова Стуса співачка присвятила пам’яті 15-річного Дані Дідика, який став жертвою теракту, влаштованого фанатами "руского міра" під час Маршу Єдності в Харкові у лютому 2015 року.

У цій пісні Марії Бурмаки закладено великий сенс

VEREMIY - "Усміхнені й живі"

У цій пісні музиканти використали вірш "Тільки тобою білий святиться світ...".

У пісні Віталія Калініченка і Ко можна почути й вірш Василя Стуса

Додамо, що історія довкола заборони "Справи Василя Стуса" спричинила так званий ефект Стрейзанд (українці це явище вже називають "ефектом Медведчука"), який виражається в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження. Адже загалом у продажу було близько 20 тис. примірників "Справи Василя Стуса" і усі їх розкупили за лічені хвилини. Більше того, видавці вже анонсували друк додаткових примірників книги.

Зауважимо, що суддю по справі Медведчука і книзі про Стуса спіймали на любові до "ДНР".