Трамп одобрил ядерное соглашение с Эр-Риядом: появится ли у саудитов бомба

Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет. Королевство сможет обогащать уран без принятия "золотого стандарта" надзора МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Wall Street Journal .

Соглашение рассчитано на 30 лет, и американские компании предоставят Эр-Рияду технологии и опыт. Это нужно для развития саудовской атомной программы.

Белый дом планирует направить документ в Конгресс сразу после публикации, и вряд ли с принятием документа будут проблемы — голосов критиков точно не хватит.

Ранее администрация Трампа медлила с этим решением. Причиной были опасения по поводу конфликта с Ираном. Также существовал риск блокирования соглашения законодателями.

Риски и контроль за технологиями

Любая передача ядерных технологий Эр-Рияду вызывает споры. Возможность самостоятельно обогащать топливо открывает путь к созданию оружия, что может дестабилизировать весь Ближний Восток.

Поэтому процесс внедрения технологий будет поэтапным:

общая команда США и Саудовской Аравии проверит коммерческую выгоду;

американские специалисты построят объект самостоятельно;

конфиденциальные технологии не будут передаваться королевству на первом этапе;

Эр-Рияду запрещено разрабатывать собственные методы обогащения в течение десяти лет.

Также действует запрет на закупку аналогичных технологий у третьих стран. Соглашение содержит ограничения по поводу проверок, и это уже вызывает скепсис у американских законодателей.

Почему Эр-Рияд отказался от "золотого стандарта"

Саудовская Аравия не будет подписывать Дополнительный протокол по МАГАТЭ. Причина отказа кроется в религиозных и политических вопросах: саудовцы опасаются, что международные инспекторы получат доступ к дворцам или к священному городу Мекка.

Стороны согласовали двусторонние гарантии. Они напоминают типичный протокол, но не содержат пунктов, раздражающих Эр-Рияд. Теперь условия должен ратифицировать Совет руководителей МАГАТЭ.

Трамп – за, но Израиль – против

Иерусалим традиционно выступает против доступа арабских стран к ядерным циклам. Однако сейчас очень сложная и непонятная ситуация с Ираном и его ядерной программой, несмотря на давление США.

Поэтому позиция Эр-Рияда остается жесткой: кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ранее пообещал, что королевство создаст собственное ядерное оружие, если его получит Тегеран.