Медведчук проиграл суд и не сможет запретить книгу о Стусе: "кіт Марченко дарма в церкву ходив"

Что это значит - читайте в нашем материале ниже.

Медведчук проиграл

19 марта Киевский апелляционный суд разрешил распространять книгу журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую нардеп от ОПЗЖ пытался запретить.

Об этом сам Кипиани сообщил на своей Facebook-странице.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - написал он.

Медведчук проиграл суд Кипиани (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Также это решение прокомментировал Андрей Смолий.

"Судебное решение выиграли. Медведчук больше не сможет запретить книгу о Стусе. Не сможет закрыть рот правде. Стус имеет право на правду", - написал он в Facebook.

"То есть, Медведчук просто попиарил вашу книгу и лишь помог с продажами?" - прокомментировал пост Кипиани журналист Денис Казанский.

Реакции Медведчука и Ко на решение суда пока нет. Но кое-кто предполагает, что с его стороны "будет еще кассация и ЕСПЧ, но шансы того, что это приведет к запрету книги достаточно мизерные".

Интересно также и то, что адвокат Медведчука Кириленко не прибыл на заседание, потому что "имел какие-то дела как депутат Киевсовета от ОПЗЖ". А потому коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

Почему книгу вообще запретили?

В октябре прошлого года Дарницкий районный суд обязал автора книги "Справа Василя Стуса" удалить из произведения информацию о Медведчуке.

Более того, суд запретил к продаже печатный тираж, в котором якобы нарушаются "неимущественные права" народного депутата.

"Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Справа Василя Стуса" является ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов.. Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - писал тогда Кипиани.

Но запрет на книгу официально так и не начал действовать, так как решение должно было вступить в силу только после апелляции. Хотя много магазинов все же перестали продавать книгу.

К слову, история вокруг запрета "Справи Василя Стуса" вызвала так называемый эффект Стрейзанд (украинцы это явление уже называют "эффектом Медведчука"), который выражается в том, что попытка удалить определенную информацию или ограничить доступ к ней приводит лишь к ее распространению.

Ведь всего в продаже было около 20 тыс. экземпляров "Справи Василя Стуса" и все их раскупили за считанные минуты. Более того, издатели уже анонсировали печать дополнительных экземпляров книги.

Реакция сети на решение суда

Це добрий знак

Так! Маємо право на правду і ми, громадяни України

Вітаю! Навіть трохи шкода, що ця епопея позаду...

Яку наступну книжку даємо ОПЗЖ на розкрутку?

Я думаю, він від усвідомлення цього факту рве на собі рештки пересадженого волосся

Варто готувати зустрічний позов проти Медведчука

Кіт Оксани Марченко дарма в церкву ходив. Вітаю!

Вітаю з перемогою здорового глузду!

Ви дали приклад всім нам, як треба боротися за правду, за честь, за Україну!

Катюзі - по заслузі

Добавим, что 40 лет назад Василий Стус в своем последнем слове сказал, что он всегда будет на стороне Иисуса, а его хулители - на стороне дьявола.