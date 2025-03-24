Маша Ефросинина впервые за долгое время показала мужа-военного и сына на семейном фото

Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая недавно раскрыла свои ежедневные ритуалы красоты , показала супруга Тимура Хромаева и сына Александра на совместном фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram.

Дело в том, что муж знаменитости празднует юбилей, в связи с чем Ефросинина трогательно обратилась к нему.

"С днем рождения, мой любимый! Мой Тимур! Тебе сегодня 50! И я не организовала тебе праздник, сценарий которого в моей голове зрел уже несколько лет. Но эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельствам, в которых нам с тобой не до праздников, которые мы так любили делать для себя и наших друзей", - отметила телеведущая.

Во время войны семья радуется простым вещам - быть вместе.

"Однако ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать", - подчеркнула Маша Ефросинина.

Также телезвезда вспомнила первую встречу с будущим супругом на набережной в Крыму.

"С тобой я все еще чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизни, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет", - подытожила она.

Ефросинина также опубликовала милое семейное фото с супругом и сыном, на котором она позирует без макияжа.



Маша Ефросинина с мужем и сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры телеведущей тут же принялись комментировать публикацию и присоединились к поздравлениям:

"Это так сильно. Поздравляю Тимура. Пусть таких моментов в вашей жизни будет все больше"

"Поздравляю вашу семью с именинником. Крепкого здоровья и мирного неба. Пусть ангел-хранитель его оберегает. Спасибо за все"

"Спасибо, которое не передадут ни одни слова за нашу возможность жить! Тимур - невероятный человек! Здоровья ему! Удачи в каждом мгновении"

"Поздравляю! Будьте влюбленными и счастливыми"

"Безграничное уважение и поздравление".



Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе более 20 лет. У пары есть двое детей: 21-летняя дочь Нана, которая живет отдельно, и 10-летний сын Александр.

Супруг телеведущей сразу же после начала полномасштабного вторжения пошел защищать нашу страну. Он занимается радиоэлектронной борьбой.

В августе 2024 года получил награду от главкома Александра Сырского - Серебряный крест.

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