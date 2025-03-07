Как сохранять сияющий вид после 40: Маша Ефросинина раскрыла свои ежедневные ритуалы красоты

Телеведущая Маша Ефросинина в свои 45 лет знает, как выглядеть молодо без радикальных вмешательств. Она уверена: современная косметология и правильный подход к жизни позволяют поддерживать естественную красоту без операций!

Какие же секреты красоты помогают Маше Ефросининой оставаться в форме - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью "Терапия красою" на YouTube .

Маша Ефросинина не скрывает: одинаково боится старения внешнего и неудачных процедур. Именно поэтому в уходе за собой отдает предпочтение косметологическим процедурам, медитациям, спорту и питанию.

Кроме того, телезвезда знает: современная медицина идет в направлении отказа от операций ради сохранения красоты. Вместо этого специалисты сосредотачиваются на аппаратном и косметологическом уходе.

"Я не хочу менять свою внешность. Я хочу принимать свой возраст таким, каким его дает мне природа. Я буду делать все, чтобы помогать моей природе держаться изнутри и снаружи", - призналась телеведущая.

Итак, какие ритуалы помогают Ефросининой поддерживать молодость и красоту?

Ефросинина раскрыла секреты красоты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

1. Сон

Маша - амбассадор здорового сна. Еще в 2000-х годах она поняла важность отдыха.

"Именно тогда я набрала лишний вес. Отсутствие сна у молодой 20-летней девушки спровоцировало полный гормональный дисбаланс, который привел к тому, что я не могла вернуться к естественному весу", - вспомнила Ефросинина.

Если не удалось выспаться ночью, Маша в своем графике обязательно находит хотя бы 20-30 минут для дополнительного отдыха днем.

2. Медитации

Чтобы улучшить физическое и ментальное состояние, телеведущая ежедневно медитирует. Такие практики она называет большой разрядкой для организма. Они помогают избавиться от стресса, накопление которого очень негативно влияет на здоровье и внешность.

"Я медитирую каждый день один или два раза. В идеале дважды: утром и вечером", - поделилась Ефросинина.

3. Спорт

Вся режимная практика Марии направлена на избавление от стресса. Здесь также помогают физические нагрузки. Они не только освобождают от негативной энергии, но и позволяют улучшить физическое самочувствие и внешний вид.

"Спорт ориентирован на нагрузку на мышцы, потому что это невероятный антистресс", - рассказала телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

4. Питание

Чтобы поддерживать здоровье и красоту, Ефросинина питается по часам. У нее есть два приема пищи в день и перекусы.

"Это - завтрак и обед или завтрак и поздний обед, где-то в 15:00-16:00. По сути, это похоже на интервальное голодание. Однако у меня есть перекусы, потому что я не могу выдерживать интервальное голодание из-за чрезмерной занятости и недостаточного количества сна", - рассказала она.

5. Детокс

Маша использует как больничный, так и информационный детокс. Дважды в год она отправляется на процедуры для очищения организма.

"Я могу поехать куда-то за город, в Карпаты или даже за границу (хотя это редко удается)", - поделилась телезвезда.

6. Сократить круг общения

Такое правило стало для Марии достоянием последних трех лет. Она отказалась от общения с людьми, которые приходят в жизнь ради самоутверждения.

"Я перестала общаться с теми, кто меня истощает. Кто-то называет таких людей токсичными, но я не настолько категорична. Я просто стала прислушиваться к себе. В моей жизни остались те, кто разделяет мои ценности и подход к себе", - призналась телеведущая.

Напомним, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, общественный деятель и инфлюенсер. Она является основательницей благотворительной организации "Фонд Маша", которая занимается поддержкой женщин и детей. Находится в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым, который с начала полномасштабной войны стоит на защите Украины. Супруги воспитывают двоих детей: старшую дочь Нану, которая учится за границей, и 10-летнего сына Александра

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