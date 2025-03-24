Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала чоловіка-військового і сина на сімейному фото

Відома телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна, яка нещодавно розкрила свої щоденні ритуали краси , показала чоловіка Тимура Хромаєва і сина Олександра на спільному фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію знаменитості в Instаgram.

Річ у тім, що чоловік знаменитості святкує ювілей, у зв'язку з чим Єфросиніна зворушливо звернулася до нього.

"З днем народження, мій коханий! Мій Тимуре! Тобі сьогодні 50! І я не організувала тобі свято, сценарій якого в моїй голові зрів уже декілька років. Але ці роки привели наше життя до обставин, сильніших за нас, обставин, у яких нам із тобою не до свят, які ми так любили робити для себе і наших друзів", - зазначила телеведуча.

Під час війни родина радіє простим речам - бути разом.

"Однак ти сьогодні поруч зі мною та Сашком, і це найбільший подарунок для мене, про який я тільки могла мріяти", - наголосила Маша Єфросиніна.

Також телезірка згадала першу зустріч із майбутнім чоловіком на набережній у Криму.

"З тобою я все ще відчуваю себе тією юною дівчинкою на Ялтинській набережній у момент нашої першої зустрічі. Не уявляю життя, в якому тебе немає: ні у 25, ні в 45, ні в 70, ні в 100 років", - підсумувала вона.

Єфросиніна також опублікувала миле сімейне фото з чоловіком і сином, на якому вона позує без макіяжу.



Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували в мережі

Фоловери телеведучої тут же почали коментувати публікацію і приєдналися до привітань:

"Це так сильно. Вітаю Тимура. Нехай таких моментів у вашому житті буде все більше"

"Вітаю вашу сім'ю з іменинником. Міцного здоров'я і мирного неба. Нехай ангел-охоронець його оберігає. Дякую за все"

"Дякую, яке не передасть жодні слова за нашу можливість жити! Тимур - неймовірна людина! Здоров'я йому! Удачі в кожній миті"

"Вітаю! Будьте закоханими й щасливими"

"Безмежна повага і привітання".



Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв разом понад 20 років. У пари є двоє дітей: 21-річна дочка Нана, яка живе окремо, і 10-річний син Олександр.

Чоловік телеведучої відразу ж після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну. Він займається радіоелектронною боротьбою.

У серпні 2024 року отримав нагороду від головкому Олександра Сирського - Срібний хрест.

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