Маша Ефросинина показала 21-летнюю дочь, которая запрещает "постить" ее фото

Ведущая Маша Ефросинина очень редко делится кадрами со своей дочкой Наной, ведь девушка не хочет появляться в ее соцсетях. Впрочем, раз в год звездная мама все же "постит" фото с девушкой.

Как сейчас выглядит дочь Ефросининой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram ведущей.

Дочь Марии Ефросининой - фото

Нане исполнился 21 год, и по случаю дня ее рождения ведущая показала редкое совместное фото. На нем она и ее дочь позируют во время стильной фотосессии.

Заметно, что Нана похожа на свою маму. Девушка очень неохотно позволяет Ефросининой публиковать свои фото, но получает немало комплиментов от фанов ведущей, когда все же делает исключение.

Дочь Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"С днем рождения, главная девочка моей жизни. 21", - написала Ефросинина под редким кадром.

Юзеры также оставили немало комментариев. Они пишут:

"Поздравляю! Дочка у тебя невероятная. Неужели Нана разрешила выставить фото? У меня шок!"

"Если фото в сети уже 10 минут, значит, разрешение было получено. С днем рождения"

"Очень похожа на маму. С днем рождения, красавица"

"Маша, поздравляю с именинницей! И с тем, что она разрешила наконец-то выставить фото. Красивые!"

"Какая невероятная красавица. С Днем Рождения Наночку".

Известно, что дочь ведущей получает образование за границей. Впрочем, иногда Нана возвращается в Украину и видится с родителями. А свой запрет на "постинг" фото девушка объясняла очень просто.

"Мне не нравится, когда меня обсуждают. Мне не нравится, когда говорят за меня. Мне не нравится, когда меня снимают. Мне даже не нравится, когда смотрят на меня на улице. Я этого не хочу. Я хочу свободы. Я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", - цитировала свою дочь ведущая.

Дочь Ефросининой на архивном кадре (фото: instagram.com/mashaefrosinina)