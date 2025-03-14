Маша Ефросинина "засветила" ножки в платье за 30 тысяч и эффектных сапогах (фото)
Ведущая Маша Ефросинина очаровала подписчиков роскошным образом. Она позировала в модном платье шоколадного цвета и стильных высоких сапогах, которые подчеркнули ее ножки.
Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Маши.
Для фотосессии Евросинина выбрала длинное платье Butterfly шоколадного цвета от бренда The body wear. Оно имеет рюши вдоль декольте, рукавов и подола, что создает драматический и одновременно нежный образ. Дополнила свой "лук" звезда длинными сапогами такого же оттенка, чем добавила дерзости и гармоничности в наряд.
"Кто считает, что мне надо чаще носить платья?" - кокетливо подписала фотографии ведущая.
Маша Ефросинина в платье за 30 тысяч грн (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Как на образ Маши отреагировали в сети
Пользователи с восторгом оценили модный образ и сразу "засыпали" комплиментами.
- "Ой, красиво! Вы украшаете это платье своей красотой! Повезло ей с вами".
- "Женщина в платье - это всегда вау".
- "Просто эти шикарные ножки в брюках - "просто ноги".
- "Платье просто с этими сапогами - поджог".
- "Вы очень красивая! Так идут платья!"
- "Вы в платье очень секси!"
Сколько стоит платье Маши Евросининой
Макси-платье выполнено из стопроцентного шелка. Оно сочетает в себе изящество и смелость, а также подчеркивает силуэт. Стоимость такого наряда достигает более 30 тысяч гривен.
Маша Ефросинина в платье Butterfly (коллаж: РБК-Украина)
Как носить макси-платья
Макси-платья остаются в тренде в 2025 году. Варианты с рюшами, разрезами или драпировкой станут прекрасным дополнением весенне-летнего гардероба.
Лучше всего выбирать платья из натуральных атласных или шелковых тканей. Они создают элегантный и женственный образ, который прекрасно подходит для торжественных и повседневных выходов.
Длинные платья прекрасно сочетаются с сапогами, босоножками, массивными кроссовками, короткими кожаными куртками и жакетами.
Какие платья носит Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша - украинская телеведущая и общественный деятель. В свои 45 лет за плечами имеет десятки успешных проектов, занимается развитием личного YouTube и является соучредителем фонда по противодействию домашнему насилию и по реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны.
Ранее Ефросинина поделилась секретами собственной красоты. Она рассказала, что именно помогает ей выглядеть молодо без радикальных вмешательств. Звезда уверена: уходовая косметология и правильный подход к жизни - залог счастливой и комфортной жизни.
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