Маша Ефросинина показала отца на редком фото: как он выглядел

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показалась с мужем-военным на мероприятии в Киеве, поделилась в сети архивным фото со своим отцом Александром Ефросининым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram.

"Сегодня мне снился папа (на фото справа). Он каждый год снится мне в эти дни оккупации россией моей родины, моего Крыма. Папа привил мне ощущение дома. Я никогда не встречала людей, которые бы так сильно, как он, любили Керчь", - написала Ефросинина.

Также она рассказала, чем ее отец занимался.

"Делом его жизни было строительство. Он начинал прорабом и застроил почти половину Керчи, а за несколько лет до смерти уже занимал высокую должность в строительной компании. Всю свою жизнь он строил для людей жилье и ужасно гордился тем, что его дело очень важно и социально полезно", - подчеркнула она.

После смерти, по словам телеведущей, ее отец хотел быть похоронен именно в Керчи.

"Когда папа умер, мы выполнили его последнюю волю - быть похороненным именно в Керчи. Везли тело из Севастополя, где в тот момент жили родители. Меня юную это ужасно поразило - я не понимала, почему так важно, где тебя похоронят. Теперь понимаю. Хотел лежать в родном городе, который он строил", - подчеркнула она.

Также телезвезда поделилась своей болью - с 2014 года, после аннексии РФ Крыма, она не может поехать на могилу своего отца.

"Я с 2014 года не могу приехать на его могилу, как делала каждый год до аннексии. И мечтаю о дне, когда смогу сделать это в украинской Керчи", - подытожила она.



Отец Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что известно про отца Ефросининой

Телеведущая потеряла отца Александра Борисовича, когда ей был всего 21 год. О нем мало что известно. Александр Ефросинин работал инженером-строителем в Керчи, а самым ярким воспоминанием телезвезды о детстве была рыбалка с отцом. А в 2000 году после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием он скончался.

По словам ведущей, за неделю до трагедии ей предсказала это цыганка.

"За несколько дней до ухода папы ко мне подошла на улице гадалка и стала меня гипнотизировать. Я дала ей отворот-поворот, а она в ответ повернулась ко мне и сказала: "Через неделю отец умрет". Папа к тому моменту уже был в тяжелейшем состоянии, мы знали, что этот день наступит. Но это было ужасно. Мне кажется, я и сейчас если увижу эту цыганку на улице, узнаю", - вспоминала Ефросинина в одном из интервью.



Маша Ефросинина с родителями и младшей сестрой Лизой - архивное фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина - телеведущая, общественный деятель, инфлюенсер, основатель общественной организации "Фонд Маша". Замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым, который после начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Украины.

Супруги воспитывают двоих детей: 21-летнюю дочь Нану, которая учится за границей, а также 10-летнего сына Александра.

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