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Ефросинина показала, какую награду получил ее муж-военный: "Горжусь"

Суббота 31 августа 2024 11:37
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Ефросинина показала, какую награду получил ее муж-военный: "Горжусь" Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Мария Ефросинина публично обратилась к своему мужу-военному Тимуру Хромаеву. Он получил награду от главкома Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которую ведущая опубликовала в Instagram.

Какую награду получил Хромаев

Ведущая сфотографировала награду - ее избранник получил Серебряный крест. Оказалось, что у Хромаева служит уже в звании старшего лейтенанта.

При этом Ефросинина трогательно обратилась к мужу. Она написала, что сильно им гордится.

"Своими действиями ты даешь мне веру, что мы выстоим. Даешь уверенность, что, обнулив одну жизнь, можно начать новую и достичь там успеха. Горжусь невероятно, любимый", - написала Мария.

Ефросинина показала, какую награду получил ее муж-военный: &quot;Горжусь&quot;

Муж Ефросининой получил награду (скриншот)

Что известно об отношениях Ефросининой и Хромаева

30 августа пара отпраздновала 21-ю годовщину свадьбы. По этому случаю Ефросинина вспомнила знакомство с Хромаевым и нежно поздравила его с важной датой.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы.

Ефросинина и Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Известно, что у супругов двое детей. Дочь Нана уже взрослая и живет отдельно от родителей, а сыну Александру недавно исполнилось 10 лет. На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Хромаев решил защищать Родину, а Ефросинина на время вывозила ребенка за границу, хотя потом вернула его в столицу.

К слову, ранее Слава Демин рассказал о маме, которая ходит на митинги за Путина.

Кроме этого, Артем Пивоваров ошарашил голым торсом и макияжем.

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