Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6", показал новые фото своего сына Георгия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Иракли Макацария показал сына

"Наш Джио. Мы любим тебя!" - подписал он серию фото с супругой и мальчиком.

Примечательно, что это первые фото, на котором грузин полностью показал лицо своего сына. Мальчику в июне 2025 года исполнится 2 года.



Иракли Макацария показал сына (фото: instagram.com/maqatsa)

На фото изображен мальчик с потрясающими кудрявыми волосами и милой улыбкой.



Сын Иракли Макацария Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)

Для семейной съемки экс-холостяк и его супруга Лиза Чичуа выбрали стиль кежуал. Макацария предстал в синих джинсах и футболке-поло на пуговицах.



Иракли Макацария с женой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Его жена выбрала два образа со штанами и обтягивающим верхом. Примечательно, что она уже пришла в свою форму после вторых родов. Напомним, всего месяц назад она родила своему супругу дочь.



Лиза Чичуа с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Маленького Георгия одели в такой же лук, как и у его звездного отца - джинсы и футболку поло.



Сын экс-холостяка Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

На другом фото малыш позирует в бежевых брюках и темно-зеленом гольфе-водолазке, а также кроссовках в тон к нему.



Маленький Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)

Отметим, что Иракли просто светится от счастья рядом с сыном и супругой.



Иракли Макацария с женой Лизой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Как отреагировали в сети

Фолловеры грузинского бизнесмена тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что маленький Георгий очень похож на свою маму:

"Такой милый" - написала хореограф Илона Гвоздева

"Счастья вам! Детская широкая улыбка в кругу счастливых родителей - это самое ценное"

"Кудри"

"Как же он похож на маму"

"Чудесный малыш. Чудесная семья"

"Маленькая копия мамы"

"В кого он такой кучерявый?"

"Красавчик"

"Ну какие же классные"

"Какой замечательный мальчик, похожий на мамочку очень, невероятная семья"

"Мамин сын и папины кудри"

"Какой милый ребенок. Кудряшки".



Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/maqatsa)

История любви Иракли Макацария и Лизы Чичуа

В 2016 году харизматичный грузин был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. Однако отношения с Аленой Лесык, которую он выбрал, не сложились.

После "Холостяка" Иракли принимал участие в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Ему приписывали множество романов с украинскими знаменитостями, в частности, с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако свою судьбу он встретил в Грузии - в очереди перед концертом. Тогда ему понравилась студентка медицинского университета Лиза Чичуа. Он узнал про нее у общих знакомых и долгое время пара переписывалась с в социальных сетях.

Несмотря на большую разницу в возрасте - 17 лет, девушка ответила ему взаимностью.

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.



Иракли Макацария с Лизой Чичуа во время свадьбы (фото: instagram.com/maqatsa)

А уже в июне 2023 года у них родился первенец, которого назвали Георгий. Иракли присутствовал на родах и поддерживал любимую.



Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Всего спустя год стало известно, что пара в ожидании второго ребенка. А в январе 2025 года стало известно, что у пары родилась дочь, которую назвали Нина.



Новорожденная дочь Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

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