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Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож

Понедельник 03 марта 2025 12:48
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Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Автор: Катерина Собкова

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6", показал новые фото своего сына Георгия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Иракли Макацария показал сына

"Наш Джио. Мы любим тебя!" - подписал он серию фото с супругой и мальчиком.

Примечательно, что это первые фото, на котором грузин полностью показал лицо своего сына. Мальчику в июне 2025 года исполнится 2 года.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария показал сына (фото: instagram.com/maqatsa)

На фото изображен мальчик с потрясающими кудрявыми волосами и милой улыбкой.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Сын Иракли Макацария Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)

Для семейной съемки экс-холостяк и его супруга Лиза Чичуа выбрали стиль кежуал. Макацария предстал в синих джинсах и футболке-поло на пуговицах.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария с женой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Его жена выбрала два образа со штанами и обтягивающим верхом. Примечательно, что она уже пришла в свою форму после вторых родов. Напомним, всего месяц назад она родила своему супругу дочь.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Лиза Чичуа с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Маленького Георгия одели в такой же лук, как и у его звездного отца - джинсы и футболку поло.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Сын экс-холостяка Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

На другом фото малыш позирует в бежевых брюках и темно-зеленом гольфе-водолазке, а также кроссовках в тон к нему.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Маленький Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)

Отметим, что Иракли просто светится от счастья рядом с сыном и супругой.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария с женой Лизой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

Как отреагировали в сети

Фолловеры грузинского бизнесмена тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что маленький Георгий очень похож на свою маму:

  • "Такой милый" - написала хореограф Илона Гвоздева
  • "Счастья вам! Детская широкая улыбка в кругу счастливых родителей - это самое ценное"
  • "Кудри"
  • "Как же он похож на маму"
  • "Чудесный малыш. Чудесная семья"
  • "Маленькая копия мамы"
  • "В кого он такой кучерявый?"
  • "Красавчик"
  • "Ну какие же классные"
  • "Какой замечательный мальчик, похожий на мамочку очень, невероятная семья"
  • "Мамин сын и папины кудри"
  • "Какой милый ребенок. Кудряшки".

Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/maqatsa)

История любви Иракли Макацария и Лизы Чичуа

В 2016 году харизматичный грузин был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. Однако отношения с Аленой Лесык, которую он выбрал, не сложились.

После "Холостяка" Иракли принимал участие в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Ему приписывали множество романов с украинскими знаменитостями, в частности, с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако свою судьбу он встретил в Грузии - в очереди перед концертом. Тогда ему понравилась студентка медицинского университета Лиза Чичуа. Он узнал про нее у общих знакомых и долгое время пара переписывалась с в социальных сетях.

Несмотря на большую разницу в возрасте - 17 лет, девушка ответила ему взаимностью.

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария с Лизой Чичуа во время свадьбы (фото: instagram.com/maqatsa)

А уже в июне 2023 года у них родился первенец, которого назвали Георгий. Иракли присутствовал на родах и поддерживал любимую.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Всего спустя год стало известно, что пара в ожидании второго ребенка. А в январе 2025 года стало известно, что у пары родилась дочь, которую назвали Нина.
Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Новорожденная дочь Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

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