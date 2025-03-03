Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал лицо 2-летнего сына: на кого он похож
Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском реалити-шоу про любовь "Холостяк-6", показал новые фото своего сына Георгия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Иракли Макацария показал сына
"Наш Джио. Мы любим тебя!" - подписал он серию фото с супругой и мальчиком.
Примечательно, что это первые фото, на котором грузин полностью показал лицо своего сына. Мальчику в июне 2025 года исполнится 2 года.
Иракли Макацария показал сына (фото: instagram.com/maqatsa)
На фото изображен мальчик с потрясающими кудрявыми волосами и милой улыбкой.
Сын Иракли Макацария Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)
Для семейной съемки экс-холостяк и его супруга Лиза Чичуа выбрали стиль кежуал. Макацария предстал в синих джинсах и футболке-поло на пуговицах.
Иракли Макацария с женой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)
Его жена выбрала два образа со штанами и обтягивающим верхом. Примечательно, что она уже пришла в свою форму после вторых родов. Напомним, всего месяц назад она родила своему супругу дочь.
Лиза Чичуа с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)
Маленького Георгия одели в такой же лук, как и у его звездного отца - джинсы и футболку поло.
Сын экс-холостяка Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)
На другом фото малыш позирует в бежевых брюках и темно-зеленом гольфе-водолазке, а также кроссовках в тон к нему.
Маленький Георгий (фото: instagram.com/maqatsa)
Отметим, что Иракли просто светится от счастья рядом с сыном и супругой.
Иракли Макацария с женой Лизой и сыном (фото: instagram.com/maqatsa)
Как отреагировали в сети
Фолловеры грузинского бизнесмена тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что маленький Георгий очень похож на свою маму:
- "Такой милый" - написала хореограф Илона Гвоздева
- "Счастья вам! Детская широкая улыбка в кругу счастливых родителей - это самое ценное"
- "Кудри"
- "Как же он похож на маму"
- "Чудесный малыш. Чудесная семья"
- "Маленькая копия мамы"
- "В кого он такой кучерявый?"
- "Красавчик"
- "Ну какие же классные"
- "Какой замечательный мальчик, похожий на мамочку очень, невероятная семья"
- "Мамин сын и папины кудри"
- "Какой милый ребенок. Кудряшки".
Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/maqatsa)
История любви Иракли Макацария и Лизы Чичуа
В 2016 году харизматичный грузин был главным героем шоу "Холостяк" в Украине. Однако отношения с Аленой Лесык, которую он выбрал, не сложились.
После "Холостяка" Иракли принимал участие в других украинских шоу, в частности, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Ему приписывали множество романов с украинскими знаменитостями, в частности, с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.
Однако свою судьбу он встретил в Грузии - в очереди перед концертом. Тогда ему понравилась студентка медицинского университета Лиза Чичуа. Он узнал про нее у общих знакомых и долгое время пара переписывалась с в социальных сетях.
Несмотря на большую разницу в возрасте - 17 лет, девушка ответила ему взаимностью.
В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.
Иракли Макацария с Лизой Чичуа во время свадьбы (фото: instagram.com/maqatsa)
А уже в июне 2023 года у них родился первенец, которого назвали Георгий. Иракли присутствовал на родах и поддерживал любимую.
Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)
Всего спустя год стало известно, что пара в ожидании второго ребенка. А в январе 2025 года стало известно, что у пары родилась дочь, которую назвали Нина.
Новорожденная дочь Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)
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