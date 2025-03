Что на "Оскаре-2025" говорили про Украину

Американская актриса Дэрил Ханна, знакомая многим по роли Элли Драйвер - антагонистки героини Умы Турман в фильме "Убить Билла", вышла на сцену "Оскара-2025", чтобы представить номинантов в категории "Лучший монтаж".

Перед тем, как объявлять номинантов, она решила выразить свою поддержку Украине. Первыми ее словами стали "Slava Ukraine" - "Слава Україні!".

Также она показала пальцами знак победы - V. Отметим, что обычай поднимать руку ладонью вперед, со средним и указательным пальцами в виде буквы V появился в Европе во время Второй мировой войны. Этот жест символизировал победу над нацистской Германией и солидарность между союзниками.

Публика восприняла это на ура и долго аплодировала актрисе.

Сценарист фильма "Конклав" Питер Строхан также публично выразил поддержку Украине во время "Оскара-2025". Он надел на церемонию классический черный костюм и белую рубашку, а на лацкан пиджака прикрепил брошь, состоящую из желтой и голубой лент. Как известно, это цвета флага Украины.

Во время общения с журналистами издания Variety он отреагировал на недавний спор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. Питер Строхан подчеркнул, что "не нужно поворачиваться к Украине спиной".

