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Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Воскресенье 06 октября 2024 18:36
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Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото) Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Уже несколько дней ведущая и блоргша Леся Никитюк интриговала фанов фото с вероятным избранником. Она решила не показывать его лицо, но "засветила" тату мужчины. И благодаря этому его нашли в соцсетях.

С кем встречается Леся Никитюк и сколько лет ее избраннику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

С чего все началось

Так, Леся публиковала несколько Stories, на которых можно было увидеть не только ее, но и мужчину. Впрочем, Никитюк ничего о нем не рассказывала.

Леся Никитюк засветилась в страстных объятиях с полуобнаженным бойфрендом (фото)

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Stories Никитюк (скриншот)

На фото можно было увидеть только спину загадочного избранника, который, по словам Леси, "ворвался в ее жизнь и в холодильник".

И на днях Никитюк полностью показала спину мужчины. У него немало тату. И самый большой рисунок, огромный череп, изображен именно на спине.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Бойфренд Никитюк (скриншот)

С кем встречается Никитюк

Именно благодаря тату избранника ведущей нашли в Instagram. "Сыщики" соцсетей выяснили, у кого такая спина. И оказалось, что это военный Дмитрий Бабчук.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Избранник ведущей (скриншоты)

Кстати, сама Леся действительно подписана на его страницу и даже "лайкает" некоторые посты.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

С кем встречается Никитюк (скриншот)

Как выглядит бойфренд Никитюк и что о нем известно

Бабчуку примерно 28 лет. Он служит в морской пехоте. Парень не много рассказывает о себе в соцсетях, но иногда публикует новые фото.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Военный также ведет Telegram-канал, в котором рассказывает о собственном мерче, комментирует новости и общается с фанами. Но о Никитюк или отношения с ней он ничего не пишет.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Парень Никитюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

Вероятно, Бабчук воевал на разных направлениях. Он стал военным еще задолго до полномасштабной войны РФ против Украины. Первые посты мужчины, в которых он публиковал фото в форме, датированы 2017 годом.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Избранник Леси (фото: instagram.com/special_my_profession)

К тому же однажды он "засветился" в посте фотографов Константина и Влады Либеровых. Тогда они рассказывали о морпехах, выполняющих сверхсложные задачи.

"Короче, это наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодку, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчик" - весь в заработанных дырках от вражеских пуль", - рассказывали Либеровы.

Еще в 2018 году о Бабчуке рассказывал фонд "Повернись живим". Тогда он стал матросом новой бригады морской пехоты. И было указано, что военный защищал Украину на передовой, на Донбассе. Также он - кандидат в мастера спорта по боксу.

Загадочный бойфренд Леси Никитюк рассекречен. Кто он и сколько ему лет (фото)

Чем занимается избранник Никитюк (скриншот)

К слову, раньше мы рассказывали, Леся Никитюк неожиданно показалась в объятиях известного дизайнера.

Кроме того, уже стало известно, что на войне погиб зять Ирины Фарион.

При создании материала были использованы источники: Instagram Бабчука, сообщение из Telegram-канала "Скандал", Facebook-страница фонда "Повернись живим".

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