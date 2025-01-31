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Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременности

Пятница 31 января 2025 21:01
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Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременности Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Леся Никитюк на фоне слухов о возможной беременности поделилась новыми кадрами, на которых предстала в обтягивающем платье, подчеркивающем ее фигуру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Леся Никитюк ожидает первенца.

Пока ведущая никак не комментирует эти слухи, однако продолжает радовать поклонников новыми публикациями.

На этот раз знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует в бежевом обтягивающем платье с имитацией женского тела от украинского бренда.Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременности

Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременностиЛеся Никитюк (скриншот)

Поклонники сразу же начали обсуждать ее образ и пытаться разгадать, есть ли в слухах о беременности Леси доля правды:

  • А говорят, что ты беременна
  • Животик немного выпирает или мне кажется? Или я съела ИПСО?
  • Вот это фигура
  • Леся вы беременны?
  • Вау, какое платье
  • Интрига

Напомним, недавно 37-летняя Леся Никитюк объявила о помолвке с военным Дмитрием Бабчуком.

Об их помолвке стало известно осенью прошлого года. Сколько времени на самом деле пара встречается - неизвестно.

К слову, ранее 66-летняя Шэрон Стоун в ярком платье с разрезом ошеломила стройной фигурой.

Также жена Усика эффектно оголила плечи в новой фотосессии.

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