Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременности

Украинская ведущая Леся Никитюк на фоне слухов о возможной беременности поделилась новыми кадрами, на которых предстала в обтягивающем платье, подчеркивающем ее фигуру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Леся Никитюк ожидает первенца.

Пока ведущая никак не комментирует эти слухи, однако продолжает радовать поклонников новыми публикациями.

На этот раз знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует в бежевом обтягивающем платье с имитацией женского тела от украинского бренда.

Леся Никитюк (скриншот)

Поклонники сразу же начали обсуждать ее образ и пытаться разгадать, есть ли в слухах о беременности Леси доля правды:

А говорят, что ты беременна

Животик немного выпирает или мне кажется? Или я съела ИПСО?

Вот это фигура

Леся вы беременны?

Вау, какое платье

Интрига

Напомним, недавно 37-летняя Леся Никитюк объявила о помолвке с военным Дмитрием Бабчуком.

Об их помолвке стало известно осенью прошлого года. Сколько времени на самом деле пара встречается - неизвестно.