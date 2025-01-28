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Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИ

Вторник 28 января 2025 16:31
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Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИ Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

СМИ сообщают, что 37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно объявила о помолвке с возлюбленным-военным, впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание ТСН.

Слухи о беременности Леси начали распространяться после того, как звезда объявила о завершении своей работы в развлекательном шоу, которое она вела с 2018 года.

Это решение сразу спровоцировало волну догадок среди фанатов, и, как оказалось, не безосновательно.

По информации источников ТСН.ua, телеведущая действительно ожидает своего первого ребенка. Однако сама Никитюк пока воздерживается от каких-либо комментариев на эту тему.Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Долгое время звезда тщательно скрывала подробности своей личной жизни. В 2017 году Леся заинтриговала поклонников новостью о предстоящей свадьбе со своим соседом, но уже через два года стало известно, что бракосочетание отменили.

Также ведущей неоднократно приписывали роман с Сергеем Притулой, однако эти слухи так и не подтвердились.

Сейчас Леся находится в отношениях с 28-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Ее избранник является украинским военным. На своей странице в Instagram он описывает себя как "пенсионера ВСУ" и "будущего мэра Одессы".Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИ

Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИЛеся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дмитрий начал службу в армии в 2016 году, имеет опыт работы в морской пехоте и спецподразделениях, а также является кандидатом в мастера спорта по боксу. Недавно пара поделилась новостью о своей помолвке.Леся Никитюк беременна первенцем, - СМИЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, ранее жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери.

Также Харлан назвала украинскую свадебную традицию, от которой отказался ее возлюбленный-итальянец.

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