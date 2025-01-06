Леся Никитюк обручилась с любимым-военным и показала кольцо

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк выходит замуж - ее возлюбленный Дмитрий Бабчук сделал ей предложение во время их совместного отдыха в Карпатах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Она показала фото с помолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки на фоне роскошного заснеженного пейзажа.
"Тут и не откажешь", - подписала публикацию ведущая.
Леся Никитюк показала кольцо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На втором фото Никитюк позирует в полный рост - телеведущая не скрывает своей счастливой улыбки.
Леся Никитюк выходит замуж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ее возлюбленный Дмитрий Бабчук также показал в Stories кольцо с крупным камнем.
"Леся Никитюк, смотри, что взял тебе. Померяешь?" - написал он.
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Фолловеры Никитюк, среди которых немало украинских знаменитостей, тут же принялись поздравлять ее с помолвкой:
Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Никитюк в свои 37 лет ни разу не была замужем. После болезненного расставания с соседом она долгое время скрывала свои отношения.
Летом 2024 года знаменитость заинтриговала подписчиков, что в ее жизни появился загадочный молодой человек. Леся долгое время скрывала его имя и лицо, показывая лишь частями.
Сначала ведущая опубликовала снимок в лифте в обнимку с неизвестным мужчиной, который приобнимал ее за спину.
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Второе фото было сделано возле ее холодильника. На нем было видно спину ее избранника с татуировками, который стоял в трусах.
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Она также показывала в своем блоге, что мужчина часто дарит ей цветы.
В октябре в сети появились слухи, что Никитюк встречается с 28-летним Дмитрием Бабчуком, который служит в Вооруженных Силах Украины.
Позже телеведущая подтвердила эту информацию. Затем и сам военный прокомментировал их отношения.
Сейчас пара отдыхает в Буковеле. Так, на днях Леся показала откровенное фото с Бабчуком.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)