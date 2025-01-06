Леся Никитюк обручилась с любимым-военным и показала кольцо

Она показала фото с помолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки на фоне роскошного заснеженного пейзажа.

"Тут и не откажешь", - подписала публикацию ведущая.

Леся Никитюк показала кольцо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На втором фото Никитюк позирует в полный рост - телеведущая не скрывает своей счастливой улыбки.

Леся Никитюк выходит замуж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ее возлюбленный Дмитрий Бабчук также показал в Stories кольцо с крупным камнем.

"Леся Никитюк, смотри, что взял тебе. Померяешь?" - написал он.

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Как отреагировали в сети

Фолловеры Никитюк, среди которых немало украинских знаменитостей, тут же принялись поздравлять ее с помолвкой:

"Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой" - написала певица Наталья Могилевская

"Поздравляю, малая", - отметил актер Тарас Цимбалюк

"А! Поздравляю!" - написала певица Маша Кондратенко

"Леся, когда ты выйдешь замуж?" - "Скоро!". Так я взяла свое самое короткое эксклюзивное интервью, значит?" - с юмором написала телеведущая Маша Ефросинина

"Хочется уже кричать "горько", - отметила певица Наталка Карпа

"Кайф! Поздравляю" - написала певица Вера Брежнева.

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о романе Леси Никитюк с Дмитрием Бабчуком

Никитюк в свои 37 лет ни разу не была замужем. После болезненного расставания с соседом она долгое время скрывала свои отношения.

Летом 2024 года знаменитость заинтриговала подписчиков, что в ее жизни появился загадочный молодой человек. Леся долгое время скрывала его имя и лицо, показывая лишь частями.

Сначала ведущая опубликовала снимок в лифте в обнимку с неизвестным мужчиной, который приобнимал ее за спину.

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Второе фото было сделано возле ее холодильника. На нем было видно спину ее избранника с татуировками, который стоял в трусах.

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Она также показывала в своем блоге, что мужчина часто дарит ей цветы.

В октябре в сети появились слухи, что Никитюк встречается с 28-летним Дмитрием Бабчуком, который служит в Вооруженных Силах Украины.

Позже телеведущая подтвердила эту информацию. Затем и сам военный прокомментировал их отношения.

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Сейчас пара отдыхает в Буковеле. Так, на днях Леся показала откровенное фото с Бабчуком.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)