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Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото

Понедельник 07 октября 2024 17:10
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Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк после того, как в сети рассекретили личность ее избранника, впервые подтвердила новый роман. Соответствующая фотография появилась в ее соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в последнее время Леся интригует изрядными изменениями в личной жизни. Она публикует фото с мужчиной, намекая, что больше не одинока.

На днях СМИ написали, что возлюбленным Никитюк оказался военным по имени Дмитрий.

Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото

Скриншот

И теперь телеведущая решила расставить точки над «і», опубликовав романтический кадр с бойфрендом, на котором уже не скрывает его лицо.

По словам Леси, она больше не хочет тянуть интригу, ведь ее директ «разорван» от сообщений фанов.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", - подписала она снимок.

Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Никитюк официально никогда не была замужем и не имеет детей. После мучительного расставания с "соседом" пять лет назад, о личной жизни Леси ничего не было известно. Подписчики при любом случае пытаются прояснить ситуацию в ее амурных делах, а ведущая всегда шутит.

В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Что касается детей, то Леся никогда не скрывала, что в планах они есть.

Сейчас телеведущая находится в отношениях с Дмитрием Бабчуком, который в Instagram называет себя пенсионером ВСУ.

Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото

Леся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фотоЛеся Никитюк подтвердила роман с военным: романтическое фото

Возлюбленный Леси Никитюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

Недавно Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом.

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