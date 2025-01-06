Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Вона показала фото з каблучкою для заручин на безіменному пальці правої руки на тлі розкішного засніженого пейзажу.

"Тут і не відмовиш", - підписала публікацію ведуча.

Леся Нікітюк показала каблучку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На другому фото Нікітюк позує в повний зріст - телеведуча не приховує своєї щасливої посмішки.

Леся Нікітюк виходить заміж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Її коханий Дмитро Бабчук також показав у Stories каблучку з великим каменем.

"Леся Нікітюк, дивись, що взяв тобі. Поміряєш?" - написав він.

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Як відреагували в мережі

Фоловери Нікітюк, серед яких чимало українських знаменитостей, одразу ж почали вітати її із заручинами:

"Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою" - написала співачка Наталя Могилевська

"Вітаю, мала", - зазначив актор Тарас Цимбалюк

"А! Вітаю!" - написала співачка Маша Кондратенко

"Лесю, коли ти вийдеш заміж?" - "Скоро!". Так я взяла своє найкоротше ексклюзивне інтерв'ю, значить?" - з гумором написала телеведуча Маша Єфросиніна.

"Хочеться вже кричати "гірко", - зазначила співачка Наталка Карпа

"Кайф! Вітаю" - написала співачка Віра Брежнєва.

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про роман Лесі Нікітюк із Дмитром Бабчуком

Нікітюк у свої 37 років жодного разу не була заміжня. Після болісного розставання із сусідом вона довгий час приховувала свої стосунки.

Влітку 2024 року знаменитість заінтригувала підписників, що в її житті з'явився загадковий молодий чоловік. Леся довгий час приховувала його ім'я та обличчя, показуючи лише частинами.

Спочатку ведуча опублікувала знімок у ліфті, обійнявшись з невідомим чоловіком.

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Друге фото було зроблено біля її холодильника. На ньому було видно спину її обранця з татуюваннями, який стояв у трусах.

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Вона також показувала у своєму блозі, що чоловік часто дарує їй квіти.

У жовтні в мережі з'явилися чутки, що Нікітюк зустрічається з 28-річним Дмитром Бабчуком, який служить у Збройних Силах України.

Пізніше телеведуча підтвердила цю інформацію. Потім і сам військовий прокоментував їхні стосунки.

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Зараз пара відпочиває в Буковелі. Так, днями Леся показала відверте фото з Бабчуком.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)