Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк виходить заміж - її коханий Дмитро Бабчук освідчився їй під час їхнього спільного відпочинку в Карпатах.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.
Вона показала фото з каблучкою для заручин на безіменному пальці правої руки на тлі розкішного засніженого пейзажу.
"Тут і не відмовиш", - підписала публікацію ведуча.
Леся Нікітюк показала каблучку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На другому фото Нікітюк позує в повний зріст - телеведуча не приховує своєї щасливої посмішки.
Леся Нікітюк виходить заміж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Її коханий Дмитро Бабчук також показав у Stories каблучку з великим каменем.
"Леся Нікітюк, дивись, що взяв тобі. Поміряєш?" - написав він.
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Фоловери Нікітюк, серед яких чимало українських знаменитостей, одразу ж почали вітати її із заручинами:
Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нікітюк у свої 37 років жодного разу не була заміжня. Після болісного розставання із сусідом вона довгий час приховувала свої стосунки.
Влітку 2024 року знаменитість заінтригувала підписників, що в її житті з'явився загадковий молодий чоловік. Леся довгий час приховувала його ім'я та обличчя, показуючи лише частинами.
Спочатку ведуча опублікувала знімок у ліфті, обійнявшись з невідомим чоловіком.
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Друге фото було зроблено біля її холодильника. На ньому було видно спину її обранця з татуюваннями, який стояв у трусах.
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Вона також показувала у своєму блозі, що чоловік часто дарує їй квіти.
У жовтні в мережі з'явилися чутки, що Нікітюк зустрічається з 28-річним Дмитром Бабчуком, який служить у Збройних Силах України.
Пізніше телеведуча підтвердила цю інформацію. Потім і сам військовий прокоментував їхні стосунки.
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Зараз пара відпочиває в Буковелі. Так, днями Леся показала відверте фото з Бабчуком.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)