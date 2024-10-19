Леся Никитюк по случаю своего 37-летия появилась в экстремальном мини (фото)

19 октября свой 37-й день рождения отмечает популярная украинская телеведущая, журналистка и блогерша Леся Никитюк. По случаю праздника она выложила в сети свежий пост, в котором поделилась откровенными мыслями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей рассказывает подробнее, что именно она написала.

Леся Никитюк отмечает день рождения

В посте она призналась, довольна ли собственной жизнью, а также честно ответила на вопрос, считает ли себя счастливой.

"Проснулась без отеков и супер, поехала сниматься в кино... Если честно, вся моя жизнь - как кино. И в обоих случаях я ни*ига не играю... Принимаю и проживаю все, что дает мне жизнь, и всегда деллюсь с вами", - написала она.

"Как бы ни было, я всегда стараюсь расти и развиваться, не стоять на месте, выходить из зоны комфорта, учиться тому, чему не знаю, и это заряжает меня! Сейчас, в моей жизни все по плану и я счастлива. Спасибо за поздравление и ВСУ, что живу!" - подчеркнула знаменитость.

Леся Никитюк отмечает день рождения 19 октября (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме этого, блогерша поделилась серией фотографий, на которых продемонстрировала эффектный аутфит. Она предстала в платье с корсетом, которое подчеркнуло зону декольте и открыло ножки. Экстремальное мини Леся скомбинировала с высокими сапогами на каблуке. Завершили соблазнительный образ легкие локоны, выразительный макияж и лучезарная улыбка на лице.

Реакция сети

Поклонники и коллеги продолжают поздравлять ведущую с праздником. Вот некоторые из их комментариев:

"Леся, поздравляем! Твоя взрывная энергия заряжает всех!"

"У тебя есть особый талант - дарить энергию счастья! Вдохновение тебе и долгой и счастливой жизни"

"Вы невероятная девушка! Да-да, именно девушка, потому что Вам максимум 27!"

"С днем рождения, Леся! Пусть сбываются все твои сокровенные мечты и желания"

"Леся, поздравляю! Пусть эта энергия, которая есть в тебе, и заряжает позитивом всех вокруг, не угасает. Крепкого здоровья и любви".

Лесе Никитюк исполнилось 37 лет (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, недавно Никитюк рассекретила своего избранника - им оказался военнослужащий, которого зовут Дмитрий. На перемены в отношениях ведущая намекала раньше, публикуя романтические фотографии. Однако тогда она не раскрывала личности мужчины, завоевавшего ее сердце.

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

И в целом тему личной жизни ведущая комментирует не очень охотно. Известно, что в прошлом она имела длительные отношения и пережила болезненное расставание. Звезда никогда не была замужем и не имеет детей.