Леся Никитюк по случаю своего 37-летия появилась в экстремальном мини (фото)
19 октября свой 37-й день рождения отмечает популярная украинская телеведущая, журналистка и блогерша Леся Никитюк. По случаю праздника она выложила в сети свежий пост, в котором поделилась откровенными мыслями.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей рассказывает подробнее, что именно она написала.
Леся Никитюк отмечает день рождения
В посте она призналась, довольна ли собственной жизнью, а также честно ответила на вопрос, считает ли себя счастливой.
"Проснулась без отеков и супер, поехала сниматься в кино... Если честно, вся моя жизнь - как кино. И в обоих случаях я ни*ига не играю... Принимаю и проживаю все, что дает мне жизнь, и всегда деллюсь с вами", - написала она.
"Как бы ни было, я всегда стараюсь расти и развиваться, не стоять на месте, выходить из зоны комфорта, учиться тому, чему не знаю, и это заряжает меня! Сейчас, в моей жизни все по плану и я счастлива. Спасибо за поздравление и ВСУ, что живу!" - подчеркнула знаменитость.
Леся Никитюк отмечает день рождения 19 октября (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кроме этого, блогерша поделилась серией фотографий, на которых продемонстрировала эффектный аутфит. Она предстала в платье с корсетом, которое подчеркнуло зону декольте и открыло ножки. Экстремальное мини Леся скомбинировала с высокими сапогами на каблуке. Завершили соблазнительный образ легкие локоны, выразительный макияж и лучезарная улыбка на лице.
Реакция сети
Поклонники и коллеги продолжают поздравлять ведущую с праздником. Вот некоторые из их комментариев:
- "Леся, поздравляем! Твоя взрывная энергия заряжает всех!"
- "У тебя есть особый талант - дарить энергию счастья! Вдохновение тебе и долгой и счастливой жизни"
- "Вы невероятная девушка! Да-да, именно девушка, потому что Вам максимум 27!"
- "С днем рождения, Леся! Пусть сбываются все твои сокровенные мечты и желания"
- "Леся, поздравляю! Пусть эта энергия, которая есть в тебе, и заряжает позитивом всех вокруг, не угасает. Крепкого здоровья и любви".
Лесе Никитюк исполнилось 37 лет (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
К слову, недавно Никитюк рассекретила своего избранника - им оказался военнослужащий, которого зовут Дмитрий. На перемены в отношениях ведущая намекала раньше, публикуя романтические фотографии. Однако тогда она не раскрывала личности мужчины, завоевавшего ее сердце.
Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
И в целом тему личной жизни ведущая комментирует не очень охотно. Известно, что в прошлом она имела длительные отношения и пережила болезненное расставание. Звезда никогда не была замужем и не имеет детей.
Тем временем бойфренд-военный Никитюк высказался о своем прошлом.
Также напомним, что Никитюк захейтили из-за романа с молодым военным, и ведущую внезапно защитил Цымбалюк.