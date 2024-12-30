Леся Никитюк показала утренние нежности с возлюбленным-военным в постели

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Так, своего любимого-военнослужащего Леся показывает в соцсетях довольно редко. Однако на этот раз она сделала исключение и засветила Дмитрия в stories.

На опубликованном звездой снимке Бабчук, который изображен без футболки, дремает, положив голову на ее колено.

Рядом с ними отдыхает четвероногий любимец Никитюк, по имени Рафик.

"Они нашли друг друга", - в шутку написала телеведущая.

Леся Никитюк показала утро с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно об избраннике Никитюк

28-летний Дмитрий Бабчук, бойфренд Леси Никитюк, об отношениях которых стало известно в сентябре этого года, является украинским военнослужащим. Его аккаунт в Instagram насчитывает более 37 тысяч подписчиков. В своей биографии он в шутку называет себя "пенсионером ВСУ" и "будущим мэром Одессы".

Леся Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На странице Дмитрия преобладают фотографии в военной форме и с экипировкой. Он начал службу в Вооруженных Силах Украины еще до начала полномасштабного вторжения. С 2016 года, когда ему исполнилось 20, он посвятил себя армии.

Сначала служил в морской пехоте, затем присоединился к отдельному подводному противодиверсионному отряду, а затем - к 73-му отдельному морскому центру ССО. Сейчас Дмитрий не раскрывает, в какой структуре он служит, но известно, что он участвовал в боевых действиях на разных направлениях.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Помимо военной карьеры, Дмитрий также достиг успехов в спорте: в мирное время он стал кандидатом в мастера спорта по боксу.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)