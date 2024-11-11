Леся Никитюк сделала хваленый салат из ТікТока и допустила ошибку: что произошло

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, бойфренд которой недавно впервые высказался об отношениях , рассказала в сети, что сделала популярный салат с огурцом и крабовыми палочками из ТікТока, однако он у нее получился не совсем удачным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт знаменитости.

Так, в Stories ведущая показала, как она готовит себе на завтрак салат. Для этого она взяла огурец, авокадо, крабовые палочки, сливочный сыр, кунжут, майонез, лимон и соль.

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"Доброе утро. Я подсела на тот ТікТок и сделала тот самый салат с огурцом, крабовыми палочками и черным кунжутом. Пришлось мне целую пачку, пол кило того кунжута взять, будет у меня тут стоять потом годами. И сделаю себе с этим салатом бутерброд. Очень хочется хлеба, когда холодно", - разоткровенничалась Никитюк.

Также она продемонстрировала, как сбрызгивает его соком лимона.

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Затем в следующей Stories она показала хлеб, на который она положила сваренные вкрутую яйца, а сверху распиаренный в ТікТоке салат.

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Но, судя по всему, этот рецепт был не очень удачным.

"Короче, фи..ня полная. Не нужно лимон и яйца, нужно соевый соус еще добавить. Извините, не делайте так, как в предыдущих Stories", - отметила Никитюк.

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"Оно тоже нормально, но немного не то", - откровенно рассказала Леся.

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Что известно о Лесе Никитюк

Телеведущей 37 лет, она никогда не была замужем и не имеет детей. Девушка имела опыт неудачных отношений, как она сама рассказывала с соседом, а затем состояла в свободных отношениях.

Летом этого года знаменитость заинтриговала подписчиков, что в ее жизни появился загадочный молодой человек. Леся долгое время скрывала его имя и лицо, показывая лишь частями.

Недавно стало известно, что Никитюк встречается с 28-летним Дмитрием Бабчуком, который служил в морской пехоте и встал на защиту нашей страны.

Из-за этого на знаменитость вылилась волна хейта. Но Никитюк внезапно защитил актер Тарас Цимбалюк.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)