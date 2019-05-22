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Кримінал на Євробаченні: в Росії заговорили про накрутку голосів

STYLERЖиття    22.05.2019 - 10:04
Кримінал на Євробаченні: в Росії заговорили про накрутку голосів
Євробачення 2019 - в Росії звинуватили конкурс в накрутці голосів (колаж: РБК-Україна)

Євробачення в Тель-Авіві ніяк не дає спокою Росії, яка посіла третє місце

Євробачення 2019, яке завершилося гранд-фіналом 18 травня і перемогою нідерландця Дункана Лоуренса, російський критик Сергій Сосєдов назвав "кримінальним конкурсом" і звинуватив організаторів в накрутці голосів за проплачених учасників. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, за словами відомого критика, переможців призначили заздалегідь, а голоси підтасували. До такого висновку Сосєдов прийшов, аналізуючи багато подібних пісенних змагаь, в тому числі і "Голос. Діти", у якому через підтасовку оскандалилася "переможниця" - дочка Алсу.

"Скрізь ви знайдете накрутки голосів: проплачені боти, додаткові карти. І от мені здається, що на Євробаченні та ж ситуація. Це до ворожки не ходи", - заявив Сосєдов.

Також Сосєдов прокоментував і пісню переможця - Дункана Лоуренса. За словами критика, пісня хороша, але не найкраща. А кращим виступом Євробачення Сосєдов назвав пісню азербайджанця Чингіза Мустафаєва "Truth".

Євробачення 2019 - в Росії звинуватили конкурс в накрутці голосів (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Втім, навіть пісня Сергія Лазарєва - і та музично краща, ніж пісня голландця", - упевнений Сосєдов.

На думки про підтасовування Сосєдова наштовхує і те, що навіть букмекери спочатку приймали ставки на перемогу голландця Дункана Лоуренса.

Євробачення 2019 - в Росії звинуватили конкурс в накрутці голосів (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Критик називає однією з причин подібних маніпуляцій те, що саме Євросоюз приймає рішення, кому перемогти. А оскільки Голландія з 1975 року не перемагала на Євробаченні, перемогу вирішили віддати саме їй.

Друге місце Італії також викликало обурення у Сосєдова. За його словами, зовсім не видатна композиція в стилі R'n'B (Mahmood, пісня "Soldi". - Ред.) зовсім не вписується в рамки Євробачення.

Євробачення 2019 - в Росії звинуватили конкурс в накрутці голосів (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

На думку Сосєдова, друге місце італійцеві віддали, щоб потішити Італію, яка багато років не брала участь в Євробаченні, вважаючи це для себе низьким, адже в Італії є свій конкурс - Сан-Ремо.

"Друге місце італійця - це кримінал на конкурсі. Вважаю, що є домовленості, що вже там", - заявляє критик.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка відіжгла у гранд-фіналі Євробачення 2019 - українська зірка виконала хіт "Toy" Нетти Барзілай, який "порвав" Євробачення і світові чарти в минулому році.

Також повідомлялося, що на виступ Мадонни на Євробаченні стався дивний інцидент.

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