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Скандал на Євробаченні: продюсер переможця виправдався за помилку

STYLERТелешоу    20.05.2019 - 10:15
Скандал на Євробаченні: продюсер переможця виправдався за помилку
Переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (eurovision.tv)

Євробачення 2019 не обійшлося без скандалів

Євробачення 2019 завершилося грандіозним фіналом, який відбувся в суботу, 18 травня, в ізраїльському Тель-Авіві. На жаль, не обійшлося і без скандалів - перемогу Дункана Лоуренса хотіли скасувати, оскільки його пісня Arcade порушила правила конкурсу. Але нещодавно продосер нідерландця виправдався за помилку.

Нагадаємо, Дункан Лоуренс виступав під номером 12. Його номер був досить скромним - виконавець, фортепіано і його щира сповідь про складні стосунки з першою любов'ю - пісня "Arcade".

Справа в тому, що переможна пісня Лоуренса вже була ним прилюдно заспівана ще в 2017 році. А правила конкурсу говорять, що до Євробачення допускаються лише пісні, комерційний реліз яких відбувся до 1 вересня попереднього року (тобто 2018. - Ред.).

Євробачення 2019 - Дункан Лоуренс виконує Arcade у 2017 році (відео: YouTube/Nelly BlaiseTV)

Продюсер Лоуренса Воутер Харді розповів про пісню, яка принесла йому підопічному перемогу на Євробаченні. Він визнав, що пісня не нова, але зазначив, що над нею працювали довгих два роки. І з тих пір, як Дункан виконав її на тому студентському шоу, вона сильно видозмінилася. Про це повідомляє голландське видання "Algemeen Dagblad".

"Ми пройшли весь шлях з Arcade... Від різних темпів до зовсім іншого ключу", - підкреслив Харді.

Також продюсер зазначив, що формально правила конкурсу не були порушені, адже одноразове виконання пісні наживо не може вважатися офіційним релізом.

Євробачення 2019 - Дункан Лоуренс виконує Arcade у фіналі конкурсу (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Нагадаємо, Вєрка Сердючка відіжгла у гранд-фіналі Євробачення 2019 - українська зірка виконала хіт "Toy" Нетти Барзілай, який "порвав" Євробачення і світові чарти в минулому році.

Також повідомлялося, що на виступ Мадонни на Євробаченні стався дивний інцидент.

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