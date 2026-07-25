Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса.

Программой была предусмотрена демонстрация средств противовоздушной обороны.

На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей изначально находились в условиях очевидного риска безопасности.

Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили в сутки. Следствие проверяет, могли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар.

В результате атаки погибли 10 человек. Самому младшему было всего 19 лет. Еще сотня - раненые. Также разрушены дома.

Фото: задержан организатор выставки оружия в Киевской области, по которой ударили россияне 24 июля (t.me/ruslan_kravchenko_uа)

Главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

Также проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и местах жительства лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.



Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски.

Правоохранители проверяют деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

Проверяется, насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации безопасности, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, предпринимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий.