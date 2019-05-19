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На виступ Мадонни стався дивний інцидент: усі подробиці

STYLERПерсони    19.05.2019 - 13:51
На виступ Мадонни стався дивний інцидент: усі подробиці
Євробачення 2019 – на виступ Мадонни стався дивний інцидент (кадр з відео)

На Євробаченні 2019 переміг представник Нідерландів

Євробачення 2019 завершилося 18 травня перемогою Дункана Лоуренс з піснею Arcade. На пісенному конкурсі виступила легендарна американська співачка Мадонна. Поява прапора Палестини під час виступу поп-королеви Мадонни на сцені Євробачення не було заплановано. Про це повідомляє BBC.

Так, Мадонна виступала у чорній накидці і пов'язкою на оці, залишивши заклики активістів не виступати в Тель-Авіві без відповіді. У якийсь момент на сцені з'явилися люди з прапорами Палестини та Ізраїлю.

За словами організаторів конкурсу, перформанс під час виступу Мадонни не був запланований.

"У прямому ефірі два танцюриста Мадонни короткочасно продемонстрували ізраїльські і палестинські прапори на спинах своїх нарядів. Цей елемент не був частиною репетицій, які були очищені від подібних дій. Євробачення — не політичний захід, і Мадонна знала про це", — йдеться в заяві організаторів.

Євробачення 2019 – на виступ Мадонни стався дивний інцидент (відео: youtube.com)

У той же час користувачі мережі оцінили наряд Мадонни на виступі. На думку актора Пілу Асбека, що грає роль Еурона Грейджоя, співачка виглядає так, немов "йде на Гру престолів".

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