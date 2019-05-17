Топ-5 фаворитів Євробачення 2019: Лазарєв в прольоті (відео)

Головні фаворити фіналу Євробачення 2019 (колаж РБК-Україна)

Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2019

Євробачення 2019 найбільше має шансів виграти Дункан Лоуренс з Нідерландів. Саме їй букмекери пророкують перемогу у фіналі пісенного конкурсу, який пройде в Ізраїлі 18 травня. Ймовірність тріумфу голландця становить 44 %.

Також за перемогу, на думку експертів, можуть поборотися представники Австралії, Швеції, Швейцарії та Азербайджану.

А от росіянин Сергій Лазарєв, якому перед початком конкурсу багато букмекерів пророкували потрапляння в топ-3, не має майже ніяких шансів на перемогу. Ймовірність того, що Євробачення 2020 пройде в РФ, складає всього 5 %.

Головні фаворити Євробачення 2019

Дункан Лоуренс - "Arcade"

Duncan Laurence - Arcade

Кейт Міллер-Хайдке - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Джон Лундвік - "Too Late for Love"

John Lundvik - Too Late for Love

Нагадаємо, 16 травня стали відомі імена всіх фіналістів Євробачення 2019. У Тель-Авіві виступлять представники 26 країн. Серед учасників гранд-фіналу будуть і виконавці, яким експерти не обіцяли навіть ні найменших шансів на потрапляння у вирішальний етап конкурсу.

Скриншот (eurovisionworld.com)

Зазначимо, що Україна в цьому році не бере участь у пісенному дійстві. Таке рішення було прийнято після того, як MARUV, яка здобула перемогу у Нацвідборі, відмовилася представляти нашу країну на Євробаченні 2019.

Раніше ми писали про те, що росіянин Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.