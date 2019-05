Євробачення 2019: про що заспівав переможець конкурсу з Нідерландів

Євробачення 2019 (фото: соцмережі)

Слова і переклад пісні Arcade Дункана Лоуренса для Євробачення 2018

Дункан Лоуренс з піснею Arcade представив Нідерланди і став переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Голландський артист, якому спочатку загрожувала дискваліфікація за порушення правил, виступив під номером 12.

Duncan Laurence "Arcade": пісня на Євробачення 2019

Ох-ох-ох, ох-ох, ох-ох

Ох-ох-ох, ох-ох, ох-ох

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up ставимося't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know all I know

Loving you is a losing game

Ох-ох-ох, ох-ох, ох-ох

Ох-ох-ох, ох-ох, ох-ох

Duncan Laurence "Arcade": переклад пісні Євробачення 2019

Розбите серце – все, що залишилося,

Я все ще загортаю тріщини

Втратив пару шматочків, поки

Я ніс його, ніс його, ніс його додому.

Я боюся всього себе,

Мій розум здається чужою землею.

Тиша бринить в моїй голові,

Будь ласка, віднеси мене, віднеси мене, віднеси мене додому.

Я витратив всю любов, що я зберігав,

Ми завжди були грою без шансу на перемогу.

Хлопець з маленького міста у великій грі,

Я став залежним від гри без шансу на перемогу.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

Скільки монет в слоті

Дають нам щось і забирають так багато.

Я бачив кінець ще до початку,

Але все одно продовжував, продовжував, продовжував.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

Мені не потрібні твої ігри, гра закінчена,

Випусти мене з цих американських гірок.

Все, що я знаю, все, що я знаю –

Любити тебе – це гра без шансу на перемогу.

Відео: (YouTube/Eurovision Song Contest)

