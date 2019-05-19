Євробачення 2019: названо ім'я переможця (відео)

Євробачення 2019 (фото: instagram.com/eurovision)

Євробачення 2019 завершилося грандіозним фіналом

Фінал Євробачення 2019 стартував 18 травня в 22:00 за київським часом. На сцену вийшла господиня конкурсу Нетта Барзілай - вона представила 26 фіналістів, які по черзі вийшли на сцену. Гранд-фінал завершився в 02:00 оголошенням переможця - ним став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

Коротко розповімо про хронологію фіналу пісенного конкурсу, який цього року приймав ізраїльський Тель-Авів.

Після епічної появи на сцені Нетти Барзілай, на сцену бурхливо увірвалася травесті-діва Дана Інтернешнл, яка "порвала" конкурс в 1998 році. Вона виконала уривок своєї переможної пісні Diva.

Далі на сцену вийшли ведучі конкурсу Ассі Азар, Люсі Аюб, Бар Рафаэлли, і Ерез Таль, які відкрили грандіозне шоу, оголосивши порядок виступу конкурсантів.

Євробачення 2019 - (скрін відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Почала конкурсний виступ представниця Мальти - Мікела Паче з піснею "Chameleon".

Представник РФ Сергій Лазарєв, через якого перед початком фіналу дискваліфікували журі з Білорусі, виступав у гранд-фіналі під номером п'ять. Треба сказати, що публіка досить гаряче підтримала Лазарєва, він отримав овації публіки.

Євробачення 2019 (Сергій Лазарєв, Росія, фото: instagram.com/eurovision)

Фаворит цього року - нідерландець Дункан Лоуренс виступав під номером 12. Його номер був досить скромним - ніяких екранів, як у Лазарева, тільки сам виконавець, фортепіано і його щира сповідь про складні стосунки з першою любов'ю - пісня "Arcade".

Євробачення 2019 (Дункан Лоуренс, Нідерланди, фото: instagram.com/eurovision)

Ще один фаворит міжнародного пісенного конкурсу - трансгендер з Франції - Білал Ассане з піснею "Roi" виступив під номером 21 під грандіозні овації глядачів. Його номер був відображенням внутрішнього болю, пов'язаного з неприйняттям себе в сучасному суспільстві. З ним на сцені виступила "нестандартна" балерина і глухо-німа дівчина.

Євробачення 2019 (Білал Ассане, Франція, фото: instagram.com/eurovision)

Після того, як останній учасник Євробачення в Тель-Авіві іспанець Miki виконав пісню "La venda" ведучі відкрили канали для голосування.

Поки глядачі голосували, на сцені виступали запрошені зірки: Кончіта Вурст, Монс Зелмерлєв, Елені Фурейра, Вєрка Сердючка, Мадонна та інші.

За результатами голосування журі з 41 країни переможцем став Джон Лундвик зі Швеції з піснею "Too Late for Love".

Євробачення 2019 (Джон Лундвик, Швеція, фото: instagram.com/eurovision)

А Тамара Тодевска з Північної Македонії, яка виконала пісню "Proud", присвятивши її своїм дітям, посіла друге місце за голосуванням журі.

Євробачення 2019 (Тамара Тодевска, Північна Македонія, фото: instagram.com/eurovision)

Третє місце за результатами голосування журі Євробачення 2019 зайняв Дункан Лоуренс з Нідерландів з піснею "Arcade".

Напруга досягла піку, коли стали оголошувати результати глядацького голосування.

До слова, за результатами голосування глядачів, Білорусь отримала нуль голосів, а Норвегія більше двох тисяч. Трансгендер Белал Асани з Франції отримав трохи біліше, ніж 30 голосів, що сильно розчарувало публіку.

Більше двох тисяч голосів отримав і Сергій Лазарєв, що на деякий час вивело представника РФ в лідери рейтингу.

Переможниця голосування журі Тамара Тодевска отримала трохи більше 50 глядацьких голосів, що зробило її перемогу неможливою.

А переможцем Євробачення за підсумками всіх голосувань став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

Друге місце дісталось представнику Італії Mamud з піснею "Soldi".

Сергій Лазарєв з піснею "Scream" посів третє місце на Євробаченні.

Євробачення 2019 (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

До речі, Сергій Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення з-за складних умов роботи на сцені.