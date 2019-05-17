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Євробачення 2019: хто пройшов у фінал конкурсу

STYLERТелешоу    17.05.2019 - 00:14
Євробачення 2019: хто пройшов у фінал конкурсу
Фінал Євробачення 2019 пройде 18 травня (колаж РБК-Україна)

Визначилися всі учасники фіналу Євробачення 2019 в Ізраїлі

Євробачення 2019 отримало всіх фіналістів. У гранд-фіналі самого масштабного міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять представники 26 країн.

Перші фіналісти конкурсу визначилися 14 травня під час першого півфіналу Євробачення 2019. І ось 16 травня до десяти щасливчиків, які перемогли в вівторок, приєдналися інші 10 учасників.

Всі учасники фіналу Євробачення 2019:

  1. Греція: Katerine Duska - "Better Love"
  2. Великобританія: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
  3. Німеччина: S!sters - "Sister"
  4. Франція: Білал Ассане - "Roi"
  5. Італія: Mamud - "Soldi"
  6. Іспанія: Miki - "La venda"
  7. Ізраїль: Кобі Марими - "Home"
  8. Білорусь: ZENA - "Like It"
  9. Сербія: Nevena Božović - "Kruna"
  10. Кіпр: Tamta - "Replay"
  11. Естонія: Victor Crone - "Storm"
  12. Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
  13. Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
  14. Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra"
  15. Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
  16. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
  17. Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"
  18. Північна Македонія: Тамара Тодевська - "Proud"
  19. Нідерланди: Дункан Лоуренс - "Arcade"
  20. Албанія: Йоніда Маличі - "Ktheju tokës"
  21. Швеція: Джон Лундвік - "Too Late for Love"
  22. Росія: Сергій Лазарєв - "Scream"
  23. Азербайджан: Чингіз - "Truth"
  24. Данія: Leonora - "Love Is Forever"
  25. Норвегія: KEiiNO - "Spirit in the Sky"
  26. Швейцарія: Лука Хенні - "She Got Me"

А за бортом нинішнього конкурсу залишилися представники таких країн, як:

  • Бельгія: Eliot - "Wake Up"
  • Грузія: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
  • Угорщина: Грати Páраі - "Az én apám"
  • Чорногорія: D mol - "Heaven"
  • Польща: Tulia - "Fire of Love"
  • Фінляндія: Darude feat Sebastian Rejman - "Look Away"
  • Португалія: Conan Osiris - "Telemóveis"
  • Вірменія: Srbuk - "Walking Out"
  • Ірландія: Сара Мактернан - "22"
  • Молдавія: Анна Одобеску - "Stay"
  • Латвія: Carousel - "That Night"
  • Румунія: Естер Пеоні - "On a Sunday"
  • Австрія: Pænda - "Limits"
  • Хорватія: Роко - "The Dream"
  • Литва: Юріюс - "Run with the Lions"

Нагадаємо, що Україна в цьому році участь у пісенному дійстві не приймає, так як виконавиця MARUV після перемоги у Нацвідборі відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі.

Всі учасники другого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)

Додамо, що згідно з регламентом у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів. Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) та Ізраїлю - як країни-переможниці минулорічного конкурсу.

До речі, Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступить у фіналі Євробачення 2019 з піснею Нетти "Toy", зізнався, що його розлютили фанати в Ізраїлі.

Раніше ми писали про те, що росіянин Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.

Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі Євробачення 2019: Вєрка Сердючка вже встигла відзначитись (відео)
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