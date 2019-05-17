Євробачення 2019: хто пройшов у фінал конкурсу

Фінал Євробачення 2019 пройде 18 травня (колаж РБК-Україна)

Визначилися всі учасники фіналу Євробачення 2019 в Ізраїлі

Євробачення 2019 отримало всіх фіналістів. У гранд-фіналі самого масштабного міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять представники 26 країн.

Перші фіналісти конкурсу визначилися 14 травня під час першого півфіналу Євробачення 2019. І ось 16 травня до десяти щасливчиків, які перемогли в вівторок, приєдналися інші 10 учасників.

Всі учасники фіналу Євробачення 2019:

Греція: Katerine Duska - "Better Love" Великобританія: Майкл Райс - "Bigger Than Us" Німеччина: S!sters - "Sister" Франція: Білал Ассане - "Roi" Італія: Mamud - "Soldi" Іспанія: Miki - "La venda" Ізраїль: Кобі Марими - "Home" Білорусь: ZENA - "Like It" Сербія: Nevena Božović - "Kruna" Кіпр: Tamta - "Replay" Естонія: Victor Crone - "Storm" Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na" Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Мальта: Мікела Паче - "Chameleon" Північна Македонія: Тамара Тодевська - "Proud" Нідерланди: Дункан Лоуренс - "Arcade" Албанія: Йоніда Маличі - "Ktheju tokës" Швеція: Джон Лундвік - "Too Late for Love" Росія: Сергій Лазарєв - "Scream" Азербайджан: Чингіз - "Truth" Данія: Leonora - "Love Is Forever" Норвегія: KEiiNO - "Spirit in the Sky" Швейцарія: Лука Хенні - "She Got Me"

А за бортом нинішнього конкурсу залишилися представники таких країн, як:

Бельгія: Eliot - "Wake Up"

Грузія: Oto Nemsadze - "Keep on Going"

Угорщина: Грати Páраі - "Az én apám"

Чорногорія: D mol - "Heaven"

Польща: Tulia - "Fire of Love"

Фінляндія: Darude feat Sebastian Rejman - "Look Away"

Португалія: Conan Osiris - "Telemóveis"

Вірменія: Srbuk - "Walking Out"

Ірландія: Сара Мактернан - "22"

Молдавія: Анна Одобеску - "Stay"

Латвія: Carousel - "That Night"

Румунія: Естер Пеоні - "On a Sunday"

Австрія: Pænda - "Limits"

Хорватія: Роко - "The Dream"

Литва: Юріюс - "Run with the Lions"

Нагадаємо, що Україна в цьому році участь у пісенному дійстві не приймає, так як виконавиця MARUV після перемоги у Нацвідборі відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі.

Всі учасники другого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)

Додамо, що згідно з регламентом у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів. Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) та Ізраїлю - як країни-переможниці минулорічного конкурсу.

До речі, Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступить у фіналі Євробачення 2019 з піснею Нетти "Toy", зізнався, що його розлютили фанати в Ізраїлі.

Раніше ми писали про те, що росіянин Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.